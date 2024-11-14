Концерн OMV допускает остановку поставок газа РФ в Австрию

По решению арбитражного суда OMV причитается 230 млн евро компенсации за нерегулярные поставки "Газпромом" газа в Германию. Эту сумму концерн хочет истребовать в рамках действующего контракта.

Арбитражный суд присудил австрийскому энергетическому концерну OMV в его тяжбе с российским газовым гигантом "Газпром" 230 млн евро в качестве компенсации ущерба плюс проценты и издержки. Об этом компания OMV сообщила вечером в среду, 13 ноября. Судебный спор касался нерегулярных поставок газа компанией Gazprom Export в Германию, а также полного прекращения этих поставок в сентябре 2022 года, на фоне продолжающегося вторжения РФ в Украину.

Как предупреждает австрийский концерн, последствием этого решения суда может стать прекращение поставок OMV газа из России, поскольку австрийская компания теперь намерена истребовать указанную сумму через действующий контракт с "Газпромом", а это, в свою очередь, может негативно отразиться на деловых отношениях двух предприятий.

"Поскольку помимо немецкого контракта с "Газпромом" все еще действует контракт на поставки в Австрию, OMV будет считать будущие поставки оплаченными до достижения суммы в 230 миллионов евро", - цитирует заявление предприятия немецкое деловое издание Handelsblatt .

OMV позаботился об альтернативных поставках

Как сообщили в OMV, концерн готов к возможному прекращению поставок российского газа, поскольку позаботился о налаживании альтернативных каналов поставок. В частности, это касается сжиженного природного газа из Норвегии. Газовые хранилища OMV сейчас заполнены на 90%, указали в компании.

Еще в июле 2024 года глава OMV Альфред Штерн заявил, что предприятие больше не зависит от поставок газа из России, напоминает австрийская медиакомпания ORF на своем сайте . Между тем в OMV признают, что не могут выйти из долгосрочного контракта с "Газпромом", который накладывает на австрийский концерн обязательства забирать российский газ в любом случае. Однако, если "Газпром" по собственной инициативе прекратит поставки, это станет для OMV шансом прекратить закупки, указывается в публикации ORF.

Возможные последствия отказа Австрии от газа из России

"Потенциальные потери в поставках австрийская сторона оценивает примерно в 6 млрд кубометров в год", - уточняет российское агентство "Интерфакс" .

Как написала в своем микроблоге X австрийский министр по защите климата, окружающей среды, энергетики, мобильности, инноваций и технологий Леоноре Гевесслер, к решению отказаться от поставок российского газа следует отнестись серьезно, однако оно не поставило бы под угрозу надежность обеспечения газом потребителей в Австрии. "Австрия может обойтись без российского газа и обойдется без него", - подчеркнула политик из австрийской партии "зеленых". "И все же ясно, что внезапное прекращение поставок привело бы к напряженной ситуации на рынке", - признала она.

На этом фоне Гевесслер призвала всех поставщиков газа позаботиться о том, чтобы стать независимыми от закупок газа в России.