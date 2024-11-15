Поставки газа в Австрию прекратятся уже с 16 ноября. Накануне OMV заявила о победе в арбитражном разбирательстве с "Газпром экспортом".

Российский государственный концерн "Газпром" прекращает поставки газа в Австрию. Австрийская нефтегазовая компания OMV получила от "Газпром экспорта" уведомление о полном прекращении поставок газа с 16 ноября, говорится в сообщении OMV , обнародованном в пятницу, 15 ноября. Поставки будут сокращены до нуля с 06.00 по центральноевропейскому времени (08.00 мск), уточнили в компании.

Накануне OMV заявила о победе в арбитражном разбирательстве с "Газпром экспортом". Компания сообщила, что после решения суда намерена взыскать с российской стороны 230 млн евро плюс проценты и судебные издержки. OMV подала в суд на "Газпром экспорт" в начале 2023 года из-за прекращения поставок газа осенью 2022-го.

После решения суда OMV допускала ухудшение контрактных отношений с "Газпром экспортом", включая возможное прекращение поставок газа. На фоне этого заявления цены на газ в Европе достигли максимальных значений за последний год.

Расторжение контракта

Контракт OMV и "Газпрома" на поставки газа в Австрию рассчитан до 2040 года. По оценке Kleine Zeitung, 98% импорта газа в Австрии в декабре 2023 года приходилось на российские поставки, в январе 2024-го показатель снизился до 97%, а в феврале - до 87%.

Летом в министерстве энергетики Австрии сформировали комиссию, чтобы изучить возможность разрыва контракта на поставки российского газа. Глава ведомства Леонора Гевесслер назвала вопрос о "законных" способах разорвать контракт "очень существенным".