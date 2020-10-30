Несколько стран Европы введут повторный локдаун в начале ноября

В Англии с 5 ноября будет введен повторный локдаун для борьбы с распространением коронавируса SARS-CoV-2, заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в субботу, 31 октября. Карантинные меры будут действовать как минимум до 2 декабря.

Жители смогут покидать свои дома, чтобы купить продукты, добраться до работы, посетить врача, им разрешается заниматься спортом на свежем воздухе и волонтерской деятельностью, объяснил глава британского правительства. Будут закрыты все точки розничной торговли, которые не продают товары первой необходимости. Рестораны и бары смогут продавать еду на вынос и работать на доставку. Школы и иные образовательные учреждения продолжат принимать учащихся.

В Соединенном Королевстве более миллиона заражений

Первый локдаун в Великобритании ввели в конце марта. С июня Англия, Уэльс, Шотландия и Северная Ирландия начали по отдельности ослаблять карантинные меры. В Соединенном Королевстве по состоянию на 31 октября вирус выявлен у 1 011 660 человек, 46 555 пациентов скончались, следует из официальных данных.

Комендантский час в Австрии и работающие рестораны в Португалии

В Австрии повторный локдаун вступит в силу 3 ноября и продлится до конца месяца, объявил канцлер Себастьян Курц. Карантинные меры включают в себя комендантский час с 20.00 до 06.00, работу кафе и ресторанов только на доставку или продажу на вынос, а также дистанционное обучение для учеников старших классов и студентов. Магазины и детские сады продолжат работу.

Между тем, Португалия вводит частичный локдаун. Он будет действовать с 4 по 15 ноября в 121 муниципалитете, включая столицу Лиссабон. Во время действия ужесточенных карантинных мер можно выходить за покупками, на работу, посещать врачей. Кроме того, разрешены короткие прогулки и посещения ресторанов, которые, однако, смогут принимать меньше посетителей и будут закрываться раньше.

Власти рекомендовали жителям по возможности работать из дома. Новые меры необходимы, чтобы избежать перегрузки системы здравоохранения, объяснил премьер-министр Антониу Кошта.

Во Франции повторный локдаун введен с 30 октября по 1 декабря, в Германии новые ограничительные меры вступят в силу 2 ноября и будут действовать до конца месяца.

На США приходится пятая часть подтвержденных заражений

Возбудитель заболевания COVID-19 с начала пандемии обнаружен более чем у 46 млн жителей планеты, почти 1,2 млн больных с SARS-CoV-2 умерли, а более 33 млн выздоровели указывает международная группа волонтеров Worldometer. Больше всего заражений - в США (9,4 млн), Индии (8,1 млн) и Бразилии (5,5 млн).

Все больше государств вновь усиливают меры по борьбе с распространением инфекции. В то же время медицинские учреждения и фармацевтические компании во многих странах работают над созданием вакцин против нового коронавируса.

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