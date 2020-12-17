Игрок сборной ФРГ встретился со своим фанатом, обезвредившим террориста

Алек Скарлатос был одним из тех, кто обезвредил 21 августа в поезде Амстердам - Париж опасного террориста. В тот момент он был в футболке полузащитника "Баварии" Томаса Мюллера.