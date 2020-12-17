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Трое подельников марокканца Аюба аль-Хаззани осуждены на сроки от 7 до 27 лет. Избежать гибели людей удалось лишь благодаря вмешательству пассажиров, обезвредивших преступника.
Сотрудники компаний-операторов общественного транспорта получат право досматривать багаж и обыскивать пассажиров. Отказ от проверки повлечет за собой запрет на проезд.
После стрельбы в поезде Thalys европейские страны введут дополнительные проверки пассажиров и изменят правила продажи билетов.
Алек Скарлатос был одним из тех, кто обезвредил 21 августа в поезде Амстердам - Париж опасного террориста. В тот момент он был в футболке полузащитника "Баварии" Томаса Мюллера.
Марокканец, открывший стрельбу в поезде Амстердам-Париж, обвиняется в попытке устроить теракт.
Ордена Почетного легиона вручили пассажирам, обезвредившим боевика с автоматом в поезде Амстердам - Париж. Следствие полагает, что нападавший был исламским террористом.
Шарль Мишель выразил в микроблоге Twitter сочувствие жертвам атаки. Министр внутренних дел Франции Бернар Казнёв заявил, что случившийся инцидент имеет "террористический характер".
В поезде Амстердам - Париж неизвестный открыл стрельбу. Три человека ранены, двое из них - тяжело.
Забастовка железнодорожников Бельгии остановила сообщение между Германией, Францией и Нидерландами.
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