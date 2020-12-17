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Thalys

17.12.2020 *** Französische Gendarme gehen im Flur des Justizpalastes entlang. Heute geht der Strafprozess gegen vier Verdächtige nach dem Thalys-Angriff im Jahr 2015 zu Ende. Bei dem mutmaßlichen Terrorangriff in einem Zug zwischen Amsterdam und Paris waren zwei Menschen verletzt worden.

Исламист, напавший на поезд Thalys, приговорен к пожизненному сроку 17.12.2020

Трое подельников марокканца Аюба аль-Хаззани осуждены на сроки от 7 до 27 лет. Избежать гибели людей удалось лишь благодаря вмешательству пассажиров, обезвредивших преступника.
ARCHIV 21.08.2015 **** dpatopbilder Police inspect the crime scene inside a Thalys train of French national railway operator SNCF at the main train station in Arras, northern France, on August 21, 2015. A gunman opened fire on a train travelling from Amsterdam to Paris, injuring three people before being overpowered by passengers. AFP PHOTO / PHILIPPE HUGUEN (zu dpa «Französische Ermittler prüfen Terrorhintergrund der Thalys-Attacke» vom 22.08.2015) +++(c) dpa - Bildfunk+++

Франция ужесточает меры безопасности в общественном транспорте 20.10.2015

Сотрудники компаний-операторов общественного транспорта получат право досматривать багаж и обыскивать пассажиров. Отказ от проверки повлечет за собой запрет на проезд.
20150822 - BRUSSELS, BELGIUM: Illustration picture shows police at Brussels Zuid-Midi railway station, Saturday 22 August 2015, a day after a shooting at a Thalys train travelling from Paris to Amsterdam. The gunman got overpowered by passengers. Two people got injured. BELGA PHOTO NICOLAS MAETERLINCK

Европа усиливает контроль в поездах 29.08.2015

После стрельбы в поезде Thalys европейские страны введут дополнительные проверки пассажиров и изменят правила продажи билетов.
***ACHTUNG: Nur zur aktuellen Berichterstattung zum Thema verwenden!*** https://www.facebook.com/es.muellert.wieder Thomas Müller 19 Std. · Servus zusammen, heute durften wir beim FC Bayern München den ‪#‎Thalys‬-Helden Alek Skarlatos kennen lernen. Schön, dass du uns an der Säbener Straße besucht hast. Einen schönen Tag noch, euer Thomas

Игрок сборной ФРГ встретился со своим фанатом, обезвредившим террориста 27.08.2015

Алек Скарлатос был одним из тех, кто обезвредил 21 августа в поезде Амстердам - Париж опасного террориста. В тот момент он был в футболке полузащитника "Баварии" Томаса Мюллера.
Belgian police officers stand guard on a platform at the Thalys high-speed train terminal at Brussels Midi/Zuid railway station, August 22, 2015. A machine gun-toting attacker wounded three people on a high-speed train in France on Friday before being overpowered by passengers who included an American soldier. REUTERS/Francois Lenoir

Напавшему на поезд во Франции предъявлено обвинение 26.08.2015

Марокканец, открывший стрельбу в поезде Амстердам-Париж, обвиняется в попытке устроить теракт.
23.8.2015 *** Bildunterschrift:(From L) US ambassador to France Jane Hartley, off-duty US servicemen Spencer Stone, Anthony Sadler and Alek Skarlatos smile during a press conference at the US embassy in Paris on August 23, 2015, two days after 25-year-old Moroccan Ayoub El-Khazzani opened fire on a Thalys train travelling from Amsterdam to Paris, injuring two people before being tackled by several passengers including off-duty American servicemen. AFP PHOTO / THOMAS SAMSON (Photo credit should read THOMAS SAMSON/AFP/Getty Images)

Героям с Thalys вручили ордена Почетного легиона 24.08.2015

Ордена Почетного легиона вручили пассажирам, обезвредившим боевика с автоматом в поезде Амстердам - Париж. Следствие полагает, что нападавший был исламским террористом.
©PHOTOPQR/VOIX DU NORD / PASCAL BONNIERE / ARRAS / LE 21/08/15 Un important dispositif de police et de secours est actuellement déployé à la gare d_Arras. Un homme a été arrêté peu après 18 h dans un Thalys dérouté vers Arras après que des coups de feu y ont été tirés. Les secours ont pris en charge trois blessés. FRANCE - Three injured in shooting on Amsterdam-Paris train. A gunman shot and wounded three people on a train travelling between Amsterdam and Paris before the assailant was overpowered by passengers, a spokesman for French state rail company SNCF said. The incident happened near Arras in northern France shortly after 1600 GMT and the gunman was arrested when the train stopped at the town's station

Премьер-министр Бельгии назвал стрельбу в поезде терактом 21.08.2015

Шарль Мишель выразил в микроблоге Twitter сочувствие жертвам атаки. Министр внутренних дел Франции Бернар Казнёв заявил, что случившийся инцидент имеет "террористический характер".
epa04891772 Police arrive at a Thalys train at Arras train station in Arras, France, 21 August 2015. A gunman shot and wounded three people on a train travelling between Amsterdam and Paris before the assailant was overpowered by passengers, a spokesman for French state rail company SNCF said. The incident happened near Arras in northern France shortly after 1600 GMT and the gunman was arrested when the train stopped at the town's station. EPA/PASCAL BONNIERE FRANCE OUT, CORBIS OUT +++(c) dpa - Bildfunk+++

Неизвестный открыл стрельбу в поезде Амстердам - Париж 21.08.2015

В поезде Амстердам - Париж неизвестный открыл стрельбу. Три человека ранены, двое из них - тяжело.
20140629 - BRUSSELS, BELGIUM: Illustration picture taken at the start of a 24 hour strike of the SNCB-NMBS Belgian public train company, Sunday 29 June 2014, in Brussels Midi / Zuid railway station. BELGA PHOTO NICOLAS MAETERLINCK

Бельгийские железнодорожники объявили забастовку 30.06.2014

Забастовка железнодорожников Бельгии остановила сообщение между Германией, Францией и Нидерландами.