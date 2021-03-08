 В Италии задержан подозреваемый по делу о теракте в парижском ″Батаклане″ | Новости из Германии о Европе | DW | 08.03.2021

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Европа

В Италии задержан подозреваемый по делу о теракте в парижском "Батаклане"

36-летний гражданин Алжира входил в ячейку "Исламского государства" во Франции и Бельгии, он был задержан в Бари на юге Италии.

После теракта в Батаклане

После теракта в "Батаклане"

В Италии задержан подозреваемый по делу об устроенном более пяти лет назад исламистском теракте в парижском концертном зале "Батаклан". Задержание произошло в городе Бари на юге страны, сообщила итальянская полиция на пресс-конференции в понедельник, 8 марта.

По данным следствия, 36-летний гражданин Алжира вместе с двумя своими братьями входил в террористическую ячейку "Исламского государства" (ИГ), действовавшую во Франции и Бельгии. Он помог террористам-смертникам с получением фальшивых документов. Как указывается далее, исламист уже отбывал срок в тюрьме в Бари за хранение поддельных документов и должен был выйти на свободу в июне.

Кроме того, по информации правоохранительных органов, он находился в контакте с двумя экстремистами, причастными к терактам в Париже в январе 2015 года. Ожидается, что процесс по делу о теракте в "Батаклане" начнется в конце 2021 года. Его фигурантами являются 20 человек.

Теракты в Париже

13 ноября 2015 года боевиками террористической организации "Исламское государство" совершили в столице Франции целую серию нападений - устроили несколько взрывов у стадиона "Стад де Франс", захватили заложников в концертном зале "Батаклан" и открыли стрельбу в кафе и ресторанах. В результате погибли 130 человек, более 350 получили ранения.

В ходе нападений в Париже в январе 2015 года - на редакцию сатирического журнала Charlie Hebdo и на супермаркет кошерных продуктов в южной части города - террористы убили в общей сложности 17 человек. Трое преступников - братья Шериф и Саид Куаши, а также Амеди Кулибали были тогда застрелены силовиками. Один из 14 обвиняемых по этому делу в декабре 2020 года был приговорен к 30 годам тюрьмы. Нападение на Charlie Hebdo было совершено после того, как этот журнал опубликовал карикатуры на пророка Мохаммеда.

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    Враг должен быть где-то там. Курдский боец Хазеба Наузад вблизи иракского города Мосула смотрит в бинокль, наблюдая за линией фронта, отделяющей территорию курдов от области, захваченной боевиками "Исламского государства" (ИГ).

  • Kurdinnen und Jesidinnen bekämpfen bei Mosul IS-Terroristen (Foto: REUTERS/Ahmed Jadallah)

    Женщины с оружием против "Исламского государства"

    В авангарде сопротивления

    Враг обнаружен - можно открывать огонь. Хазеба Наузад и ее боевые подруги берут боевиков ИГ на прицел. Лишь ударами с воздуха одержать победу над джихадистами не удается, поэтому езидские и курдские женщины помогают вести борьбу против ИГ на земле.

  • Die kurdische Kämpferin Haseba Nauzad bindet sich die Harre (Foto: REUTERS/Ahmed Jadallah)

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    Четкая видимость

    Хазеба Наузад собирает волосы в хвост: чтобы лучше прицеливаться, ничто не должно закрывать обзор. Атрибут западной моды, стиль "милитари" в Ираке и Сирии - отражение горькой реальности.

  • Die jesidische Kämpferin Asema Dahir mit einem Teddybär (Foto: REUTERS/Ahmed Jadallah)

    Женщины с оружием против "Исламского государства"

    Верный спутник

    Азема Дахир в перерыве между боями. Красный плюшевый медведь - ее верный спутник и напоминание о мирном времени, которое неожиданно закончилось с приходом ИГ летом 2014 года. Тогда многим езидским женщинам пришлось попрощаться со всем, что было им дорого. Тысячи из них были похищены и подверглись насилию со стороны боевиков ИГ.

  • Jesiden auf der Flucht, August 2014 (Foto: REUTERS/Ahmed Jadallah)

    Женщины с оружием против "Исламского государства"

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    Террористы ИГ не щадят даже самых слабых. Летом 2014 года сотни тысяч езидов, безжалостно преследуемых джихадистами, были вынуждены покинуть родные места. Два года назад это фото пожилого мужчины стало символом страданий езидов - представителей религиозного меньшинства в Ираке, которые стали жертвами ИГ.

  • Vom IS verschlepptes Mädchen (Foto: AP Photo/Dalton Bennett, File)

    Женщины с оружием против "Исламского государства"

    Травма на всю жизнь

    Эта 15-летняя езидская девочка не захотела показывать лицо. Джихадисты похитили ее летом 2014 года и насильно выдали замуж за боевика ИГ. Через два месяца ей удалось бежать. Теперь она снова живет со своей семьей и рассказывает об ужасах пережитого.

  • Ein Kind im zerstörten Kobane (YASIN AKGUL/AFP/Getty Images)

    Женщины с оружием против "Исламского государства"

    После сражения

    Многие месяцы джихадисты занимали город Кобане на севере Сирии, прямо на границе с Турцией. Курды отчаянно держали оборону. С помощью американских ВВС боевиков ИГ удалось победить. Однако террористы оставили здесь лишь руины.

  • Kurdische und jesidische Kämpferinenn unterhalten sich (Foto: REUTERS/Ahmed Jadallah)

    Женщины с оружием против "Исламского государства"

    Дружба как символ победы

    Террористы ИГ уничтожают всех, кто не разделяет их идеологию. Они пытаются настроить друг против друга людей разных конфессий и национальностей. Однако им это не всегда удается. Дружба курдских и езидских женщин стала символической победой над ИГ.

  • Die Kämpferinnen auf einem bewaffneten Jeep (Foto: REUTERS/Ahmed Jadallah)

    Женщины с оружием против "Исламского государства"

    Борьба за свободу

    Одержать военную победу над ИГ пока не удалось. Боевики удерживают под контролем крупные территории в Сирии и Ираке. Однако курдские и езидские женщины продолжают борьбу, в том числе, чтобы доказать: женщины - не рабы.

    Автор: Керстен Книпп, Ирина Филатова


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Пять лет после теракта в "Батаклане": рассказывает очевидец (13.11.2020)

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