В Италии задержан подозреваемый по делу о теракте в парижском "Батаклане"

В Италии задержан подозреваемый по делу об устроенном более пяти лет назад исламистском теракте в парижском концертном зале "Батаклан". Задержание произошло в городе Бари на юге страны, сообщила итальянская полиция на пресс-конференции в понедельник, 8 марта.
По данным следствия, 36-летний гражданин Алжира вместе с двумя своими братьями входил в террористическую ячейку "Исламского государства" (ИГ), действовавшую во Франции и Бельгии. Он помог террористам-смертникам с получением фальшивых документов. Как указывается далее, исламист уже отбывал срок в тюрьме в Бари за хранение поддельных документов и должен был выйти на свободу в июне.
Кроме того, по информации правоохранительных органов, он находился в контакте с двумя экстремистами, причастными к терактам в Париже в январе 2015 года. Ожидается, что процесс по делу о теракте в "Батаклане" начнется в конце 2021 года. Его фигурантами являются 20 человек.
Теракты в Париже
13 ноября 2015 года боевиками террористической организации "Исламское государство" совершили в столице Франции целую серию нападений - устроили несколько взрывов у стадиона "Стад де Франс", захватили заложников в концертном зале "Батаклан" и открыли стрельбу в кафе и ресторанах. В результате погибли 130 человек, более 350 получили ранения.
В ходе нападений в Париже в январе 2015 года - на редакцию сатирического журнала Charlie Hebdo и на супермаркет кошерных продуктов в южной части города - террористы убили в общей сложности 17 человек. Трое преступников - братья Шериф и Саид Куаши, а также Амеди Кулибали были тогда застрелены силовиками. Один из 14 обвиняемых по этому делу в декабре 2020 года был приговорен к 30 годам тюрьмы. Нападение на Charlie Hebdo было совершено после того, как этот журнал опубликовал карикатуры на пророка Мохаммеда.
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Автор: Керстен Книпп, Ирина Филатова