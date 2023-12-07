Чеченец во Франции обезглавил учителя. Каким будет приговор?

В пятницу, 8 декабря, суд в Париже вынесет приговор по делу об убийстве учителя Самуэля Пати. Оно произошло 16 октября 2020 года в северо-западном парижском пригороде Конфлан-Сент-Онорин и вызвало шок не только во Франции, но и за ее пределами. В тот день ныне 18-летний выходец из России, чеченец Абдуллах Анзоров, перебравшийся во Францию в шестилетнем возрасте, зарезал 47-летнего учителя истории Самюэля Пати и отрезал ему голову.

Процесс по этому делу проходил в закрытом режиме. Кроме главного обвиняемого - Анзорова, на скамье подсудимых оказались еще пятеро подростков, которым на момент убийства было от 13 до 15 лет. Их обвиняют в причастности к убийству учителя. К оглашению приговора по этому делу приковано большое внимание. Многие ожидают, что суд должен пролить свет не только на детали убийства и роль подростков, но и ответить на вопросы, давно волнующие французское общество.

За что убили учителя истории?

Учитель Самуэль Пати на занятиях по свободе слова показывал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда, которые ранее были опубликованы в сатирическом журнале Charlie Hebdo, в редакции которого двое террористов убили 12 человек в январе 2015 года. Тогдашние преступники, как и убийца Пати, хотели "отомстить за пророка".

Среди подростков на скамье подсудимых и девочка, ложь которой привела к трагедии. Ее обвиняют в "клеветническом доносе". За девять дней до убийства, девочка была отстранена на два дня от занятий по дисциплинарным причинам, не связанным с Самюэлем Пати. Однако своим родителям она сказала, что ее наказали за то, что она, якобы ослушалась учителя истории, который попросил учеников-мусульман - в том числе и ее - покинуть помещение перед показом карикатур на пророка.

Эта история настолько возмутила ее отца, что он предал ее огласке: в видеоролике, опубликованном в Интернете, он призвал поставить учителя на место, назвав его имя и указав школу. Это вызвало настоящую травлю Пати в социальных сетях, что и привлекло внимание убийцы.

Остальные подростки, оказавшиеся на скамье подсудимых, обвиняются в "преступном сговоре с целью подготовки к насилию при отягчающих обстоятельствах". Мальчики в обмен на деньги указали убийце на Пати перед зданием школы.

Почему подростки оказались на скамье подсудимых

По словам адвоката Виржин Леруа, представляющей интересы ближайших родствеников убитого учителя Пати, семья хочет с помощью этого процесса понять, почему произошло нападение. "Считали ли молодые люди, что Пати заслуживает наказания за то, что он показал карикатуры, или они просто хотели получить деньги?", - рассказала она в интервью DW. По словам следователей, убийца сказал мальчикам, что хочет, чтобы Пати извинился за свои действия в видеоролике. "Этот момент тем более важен, что все обвиняемые родились во Франции и должны быть привержены нашим демократическим ценностям, включая свободу слова", - добавляет Леруа.

Российские исламисты угрожают президенту Франции Эмманюэлю Макрону во время акции протеста у французского посольства в Москве Фото: Vladimir Gerdo/picture alliance/dpa

Для Дилана Сламы ответ, который представляет интересы одного из молодых обвиняемых, являющегося мусульманином, ответ на этот вопрос очевиден. "В 15 лет он не был радикализирован - он действовал по незрелости, глупости и под давлением сверстников. Он не понимал, во что ввязывается", - рассказал DW адвокат. "В то время он и не думал о секуляризме - сегодня он полностью за него", - добавляет юрист.

Строгое отделение церкви от государства во Франции означает, в частности, что в школах запрещены религиозные символы и попытки обратить людей в какую-либо религию. Этот принцип светскости тесно связан со свободой слова - ведь богохульство отнюдь не запрещено. По мнению Сламы, судебный процесс поможет лучше понять ход мыслей обвиняемых. Подросткам грозит до двух с половиной лет тюрьмы.

Однако за убийство учителя ответят и восемь взрослых , в том числе отец девочки, спровоцировавшей трагедию. Суду, который пройдет в следующем году, предстоит выяснить их роль в нападении.

Особое значение судебного процесса

Процесс над подростками имеет и символическое значение, считает Антуан Казуболо Ферро. Он представляет интересы 13 коллег Пати, которым разрешено присутствовать на закрытых слушаниях, поскольку они подали заявление о приеме в качестве гражданских истцов. "Мои клиенты хотят понять, что пошло не так, как они потеряли доверие своих учеников и что они могли бы сделать лучше", - говорит Казуболо Ферро DW. "Это важно и в более широком смысле - ведь школа является столпом нашей демократии и, как и эти разбирательства, ответом правового государства на терроризм", - уверен юрист.

Плакат в память жертв исламистских фанатиков: Самюэля Пати и Доминика Бернара Фото: Sylvain Thomas/AFP/Getty Images

Эти вопросы актуальны во Франции как никогда. Еще одно убийство указывает на то, что учителя становятся мишенями для радикальных исламистов. Так, 13 октября нынешнего года 20-летний радикально настроенный россиянин Мохаммед Могушков, в трехлетнем возрасте приехавший во Францию с семьей из Ингушетии в 2008 году, зарезал французского учителя Доминика Бернара перед его школой в северном городе Аррас.

По мнению Винсента Тибержа, профессора политической социологии университета Sciences Po Bordeaux, это новое нападение и нынешний судебный процесс по делу об убийстве Пати должны привлечь внимание к главному вопросу. "Нам необходимо спросить себя, какое место должны занимать школы в нашем обществе и что нужно учителям, чтобы выполнять свою миссию, которая является центральной для нашей демократии", - сказал он DW. Но, по его словам, вместо этого обсуждаетсяограничение миграции, в том числе с помощью нового закона, над которым работает правительство. "Школы выполняют свое предназначение, если у них есть необходимые ресурсы, и есть много историй успеха молодых французов с миграционными корнями", - подчеркивает Тиберж.

Учителя боятся новых нападений

Рафаэль Даржен, учитель истории из северо-восточного города Селеста и член профсоюза учителей SNALC, считает, что судебный процесс не используется как возможность задать правильные вопросы. "Многие учителя боятся новых нападений", - говорит он DW. "Власти должны лучше контролировать социальные сети, поддерживать нас в защите принципа светскости, против которого выступает все больше учеников, и лучше охранять школы от злоумышленников", - указывает педагог.

Поль Рено, ученик гимназии из северного Дьепа и член студенческого союза FIDL, согласен с Дарженом. "Многие ученики боятся, особенно после нападения на Доминика Бернара - ведь после убийства злоумышленник мог свободно разгуливать по школе", - говорит 18-летний школьник. "Суд на самом деле должен стать возможностью поговорить о таких проблемах, но пока этого не произошло", - подчеркивает Рено.

По мнению адвоката Виржин Леруа, судебный процесс все же сможет иметь сдерживающий эффект - в случае вынесения обвинительного приговора. "Это показало бы, что судебная система защищает основные ценности нашей демократии и что сообщникам ничего не сходит с рук", - говорит она.

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