В Париже начался суд по делу о жестоком убийстве учителя

По делу об убийстве и обезглавливании Самюэля Пати, показавшего на уроке карикатуры на Мухаммеда, проходят шесть подростков. Процесс против восьми взрослых состоится позже.

Спустя три года после жестокого убийства под Парижем учителя Самюэля Пати в суде в французской столице в понедельник, 27 ноября, начался процесс в отношении шести подростков, которых подозревают в причастности к обезглавливанию в 2020 году учителя, показавшего на уроке в колледже карикатуры на пророка Мухаммеда. Все слушания в суде по делам несовершеннолетних пройдут за закрытыми дверями в соответствии с французским законодательством.

Обвиняемые - шесть школьников

Обвиняемые прибыли в суд с закрытыми масками и капюшонами лицами в сопровождении родственников. СМИ не разрешается раскрывать их личности, отмечает AP. Как указывает далее агентство, среди фигурантов дела - девушка, которой на момент убийства Пати было 13 лет. Она обвиняется в распространении ложных утверждений о том, что учитель попросил мусульман поднять руки и выйти из класса, прежде чем показал карикатуры на пророка. Расследование показало, что в тот день ее не было в классе, а Пати не обращался с такой просьбой.

Пятеро других фигурантов - также учащиеся колледжа, в котором работал Самюэль Пати. На момент преступления им было от 14 до 15 лет. Они обвиняются в преступном сговоре с целью подготовки к насильственным действиям с отягчающими обстоятельствами. По данным следствия, они ждали Пати несколько часов на выходе из школы и подтвердили его личность убийце в обмен на обещания вознаграждения в размере 300-350 евро. Следствие установило, что убийца знал имя учителя и адрес, но не мог сам идентифицировать его. Всем обвиняемым грозит до 2,5 года тюрьмы. Решение планируется огласить 8 декабря.

Еще один процесс пройдет позже

Кроме того, ожидается еще один процесс в отношении восьми взрослых, обвиняемых в причастности к убийству Самюэля Пати. Некоторые из них, по данным прокуратуры, непосредственно участвовали в подготовке преступления.

Среди фигурантов данного дела - отец девочки-подростка, который разместил в соцсетях видеоролики с призывами к действиям против учителя. Кроме того, в число обвиняемых входят двое друзей предполагаемого убийцы, знавшие о его планах и сопровождавшие его при покупке оружия. Один из них, по информации следствия, привез преступника к месту нападения.

Учитель был обезглавлен за карикатуры на пророка

47-летний Самюэль Пати работал учителем истории и географии в колледже в пригороде Парижа Конфлан-Сент-Онорин. На уроке, посвященном свободе слова, он показывал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда, опубликованные в журнале Charlie Hebdo. 16 октября в вагоне метро на Пати с криками "Аллах акбар!" напал вооруженный кухонным ножом молодой выходец из Чечни и обезглавил преподавателя. Нападавший был застрелен полицией.

Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал нападение на учителя исламистским терактом. После нападения открыто более 80 расследований по факту разжигания ненависти в интернете. Полиция провела рейды и обыски дома у десятков подозреваемых радикальных исламистов. Демонстрации в городах Франции в память об убитом преподавателе собрали тысячи участников. Пати был посмертно награжден орденом Почетного легиона.

Между тем, около шести недель назад во Франции совершено еще одно смертельное нападение на школьного учителя. Спустя ровно три года после убийства Пати в Аррасе нанес смертельные ножевые ранения преподавателю истории Доминику Бернару 20-летний Мохаммед М. - также выходец из РФ. Он был задержан и ожидает суда.

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