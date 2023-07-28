Сожжение Корана: кто обострил конфликт Европы с мусульманами

37-летний эмигрант из Ирака, который сжег Коран в Стокгольме, послужил причиной резкого обострения отношений между скандинавскими странами и исламским миром. DW выяснила, кто он и что могло быть поводом его поступка.

Отношения между скандинавскими странами и исламским миром в последний месяц изрядно накалились. За последнюю неделю только в Копенгагене праворадикальные активисты трижды сжигали Коран- священную книгу мусульман - у посольств Ирака, Египта и Пакистана. Это вызвало предсказуемую реакцию в Багдаде, заставившую датских дипломатов покинуть страну.

Триггером, запустившим череду этих разрушительных по своим воздействиям акций, стало сожжение Корана, совершенное 37-летним Салваном Момикой. Эмигрант из Ирака, находящийся в Швеции с 2018 года, 28 июня с разрешения полиции вырвал страницы из Корана и поджег их у мечети в центре Стокгольма, когда мусульмане всего мира отмечали Ид аль-Адха (Курбан-байрам у тюркских народов) - один из главных религиозных праздников в исламе.

Менее, чем через месяц, 20 июля, стоя у здания посольства Ирака в Стокгольме, Момика несколько раз пнул Коран, а также растоптал иракский флаг и вытер ноги о фотографии ведущего иракского клирика Муктады ас-Садра и религиозного лидера Ирана Али Хаменеи.

Сторонники клирика ас-Садра взяли штурмом здание посольства Швеции в Багдаде Фото: AHMED SAAD/REUTERS

Реакция не заставила себя долго ждать. Последователи ас-Садра ворвались в посольство Швеции в Багдаде и попытались его поджечь. Премьер-министр Ирака распорядился выслать шведского посла, отозвать поверенного в делах Ирака в Швеции и приостановить разрешение на деятельность в стране шведской телекоммуникационной компании Ericsson.

Почему реакция Багдада оказалась столь жесткой?

В социальных сетях некоторые иракцы выразили сомнение в разумности реакции иракского правительства. Однако этому есть несколько объяснений, считает исследователь по вопросам международной безопасности, руководитель Европейского центра по изучению проблем борьбы с терроризмом и разведки Джассим Мохамад.

Муктада ас-Садр официально ушел из иракской политики в 2022 году, но по-прежнему способен вывести на улицы большое количество демонстрантов. Фото: Karar Essa/AA/picture alliance

По его мнению, "жесткое решение иракского правительства о высылке шведского посла, скорее всего, было принято с целью сдерживания движения ас-Садра, а также по собственным идеологическим и религиозным причинам", - заявил он DW. Исследователь полагает, что "настроение иракской улицы склоняется к религиозному экстремизму". Кроме того, последние события могут способствовать возвращению ас-Садра на политическую сцену, где его сторонники будут позиционировать себя в качестве оппозиции иракскому правительству, - полагает Мохамад. Ас-Садр официально ушел из иракской политики в 2022 году, однако религиозный лидер по-прежнему способен вывести на улицы большое количество демонстрантов, уверен эксперт.

Боевое прошлое Момики

В социальных сетях утверждается, что Салван Момика является уроженцем одной из областей на севере Ирака и принадлежит к христианской конфессии. На своей странице в Facebook он называет себя "мыслителем и писателем... свободным атеистом". А проведенные им акции, по его словам, свидетельствуют об его отношении к религии.

Данные расследования, проведенного медиакомпанией France24, ставят под сомнение мотивы Момики. Французские журналисты проверили ряд ранних видеозаписей, на которых иракский беженец запечатлен в военной одежде и общается с членами других военизированных формирований. Расследователи пришли к выводу, что это тот же человек, который в 2014 году основал в Ираке политическую партию "Сирийский демократический союз", а также связанное с ней ополчение, созданное для борьбы с экстремистской группировкой "Исламское государство" (ИГ). Иракские журналисты пишут, что Момика покинул страну из-за борьбы за власть с лидером другого христианской военизированной группировки. Кроме того, по информации издания The New Arab, его подозревали в мошенничестве.

Известно, что Момика прибыл в Швецию в 2018 году. В Стокгольме подтвердили, что в 2021 году ему был выдан трехлетний вид на жительство. При этом, как сообщила шведская газета Expressen, у иракца также были неприятности со шведскими властями после того, как он угрожал ножом своей сожительнице.

Активист рвется в политику?

"Момика активен во многих социальных сетях, особенно в TikTok и Facebook. Однако все его аккаунты были созданы после того, как он получил статус беженца в Швеции", - отмечается в репортаже France24. Журналисты указали, что Момика разместил в интернете десятки видеороликов, часто с названиями мусульманских стран на арабском языке в качестве хэштегов. "Это заставляет предположить, что он стремился привлечь как можно больше внимания общественности к своему сожжению Корана", - полагают исследователи.

Сам Момика заявил, что является членом крайне правой националистической партии Швеции "Шведские демократы". Он рассказал шведской газете Aftonbladet, что вступил в эту партию в 2022 году и хотел бы баллотироваться от нее в правительство.

Пресс-служба партии сообщила DW, что не может подтвердить или опровергнуть членство Момики "по соображениям конфиденциальности и секретности". "Что касается предполагаемого желания этого человека баллотироваться от нашей партии, то на данный момент мы не знаем ни об одном таком заявлении и не намерены стоить догадки на тему того, к чему может привести такой сценарий", - говорится в заявлении, присланном DW по электронной почте.

Сам Момика не ответил на запрос DW об интервью.

Будущее Момики туманно

Ирак требует экстрадиции Момики из Швеции, чтобы он мог предстать перед судом. В отличие от скандинавской страны, в Ираке действует закон о богохульстве, по которому наказание может достигать трех лет лишения свободы.

В конце июня шведская полиция выдвинула против Момики предварительные обвинения в разжигании ненависти и нарушении запрета на разведение костров. Хотя в Швеции нет запрета на акции, связанные с осквернением предметов религиозного культа, закон о разжигании ненависти запрещает подстрекательство против людей по признаку расы, этнической принадлежности, религии, сексуальной ориентации или гендерной идентичности.

Тот факт, что Момика сжег Коран возле мечети, может быть расценен как подстрекательство против какой-либо группы, заявили в полиции Швеции. Получит ли дело дальнейшее развитие, будет зависеть от того, согласятся ли с этим местные прокуроры.

Момике уже не раз угрожали физической расправой Фото: ARIF ALI/AFPGetty Images

Срок действия шведского вида на жительство у Момики истекает в апреле 2024 года, а совсем недавно ему было отказано в предоставлении постоянного вида на жительство, что является важным шагом на пути к получению гражданства. Одно можно сказать наверняка: жизнь Момики, ставшего теперь печально известным во всем мире, вряд ли будет легкой. Ему уже неоднократно угрожали расправой и оскорбляли.

На видеозаписи, опубликованной иракским политиком, владелец магазина в Швеции отказывается обслуживать демонстранта, сжигавшего Коран. "Я христианин из Ирака и не приемлю твоего аморального поведения. Ты попрал ислам и причинил вред всем, в том числе и нам, христианам", - кричит на Момику владелец магазина.

Судя по всему, Момика сам снял это видео.

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