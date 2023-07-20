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Протестующие подожгли посольство Швеции в Багдаде

Лиза Ламбрехт
1 ч. назад

В Багдаде протестующие ворвались на территорию шведского посольства и подожгли его. Причина - запланированная в Стокгольме акция, на которой планируется сожжение Корана.

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Протестующие неподалеку от посольства Швеции в Багдаде
Протестующие неподалеку от посольства Швеции в БагдадеФото: Ahmed Saad/REUTERS

В Багдаде протестующие ворвались в здание посольства Швеции и подожгли его, сообщает Reuters. По словам находящегося в иракской столице репортера AFP, в ночь на четверг, 20 июля, над зданием поднимался дым.

Инцидент произошел в преддверии демонстрации, запланированной в Стокгольме перед посольством Ирака. Как отмечало шведское информационное агентство ТТ, организаторы при регистрации заявили, что хотят сжечь на акции иракский флаг и Коран. В ответ на это влиятельный представитель иракских шиитов Муктада Садр призвал к протестам у шведского посольства в Багдаде. По данным Reuters, в акции участвовали сотни людей, AFP пишет о десятках протестующих. Сообщается, что протестующие подожгли посольство, несмотря на многочисленных полицейских, которые должны были охранять порядок на митинге.

МИД Швеции: Персонал посольства в Багдаде - в безопасности

Reuters со ссылкой на МИД Швеции сообщает, что персонал посольства в столице Ирака находится в безопасности. В пресс-службе министерства также подчеркнули, что власти Ирака несут ответственность за обеспечение безопасности и защиту дипломатических миссий и их сотрудников.

В МИД Ирака осудили инцидент в посольстве Швеции

Министерство иностранных дел Ирака выступило с заявлением, осуждающим нападение на посольство Швеции в Багдаде, сообщает агентство AP. "Правительство Ирака поручило компетентным органам безопасности провести срочное расследование и принять необходимые меры безопасности, чтобы раскрыть обстоятельства инцидента установить виновных в этом акте и привлечь их к ответственности в соответствии с законом", - цитирует агентство заявление иракского МИДа.

Акции с сожжением Корана в Швеции

В июне бежавший в Швецию иракец Салван Момика сжег несколько страниц из Корана во время акции протеста в Стокгольме и наступил на священную книгу мусульман. Ранее в январе правый экстремист Расмус Палудан сжег Коран на демонстрации у турецкого посольства. Акция с участием около 100 человек вызвала негодование в исламском мире и ухудшила отношения между Швецией и Турцией, которая лишь в июле согласилась дать ход заявке Швеции на вступление в НАТО, однако наряду с Венгрией официально до сих пор не одобрила присоединение североевропейского королевства к альянсу.

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