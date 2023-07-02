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МИД Швеции осудил акцию с сожжением Корана в Стокгольме

Павел Мыльников
23 мин. назад

Власти Швеции через несколько дней после акции с сожжением священной книги мусульман назвали этот поступок исламофобским. Акция у главной мечети Стокгольма была разрешена полицией.

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Флаг Швеции
Фото: imago images/McPHOTO

Министерство иностранных дел Швеции в воскресенье, 2 июля, осудило акцию с сожжением Корана, состоявшуюся у главной мечети Стокгольма несколькими днями ранее. Правительство королевства "понимает, что исламофобские действия, совершаемые отдельными лицами на демонстрациях в Швеции, могут быть оскорбительны для мусульман", указали во внешнеполитическом ведомстве. "Мы решительно осуждаем эти действия, которые никоим образом не отражают точку зрения шведского правительства", - цитирует заявление МИД агентство AFP.

Акция в столице Швеции 28 июня была разрешена полицией. В феврале правоохранительные органы королевства отклонили ходатайство о проведении аналогичного мероприятия из соображений безопасности. Однако в июне кассационный суд посчитал подобный запрет неправомерным.

Ранее с резким осуждением акции выступил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. Он назвал "гнусным" поступок, совершенный в первый день исламского праздника Курбан-байрам, и призвал "не допускать эти антиисламские акции под предлогом свободы слова".

Обострение отношений Швеции и Турции из-за сожжения Корана

В январе в Стокгольме состоялась демонстрация ультраправых активистов, сопровождавшаяся сожжением священной книги мусульман у турецкого посольства. Акция с участием около 100 человек вызвала негодование в исламском мире и ухудшила отношения между Швецией и Турцией, которая наряду с Венгрией до сих пор не одобрила вступление североевропейского королевства в НАТО.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с канцлером Германии Олафом Шольцем (Olaf Scholz) 28 июня дал понять, что Стокгольм может не надеяться на скорое одобрение Анкарой присоединения Швеции к Североатлантическому альянсу.

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