  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеБлижний ВостокСитуация в Беларуси
РелигияСаудовская Аравия

В Мекке в ходе хаджа погибли от жары сотни паломников

Сергей Ромашенко
19 июня 2024 г.

В настоящее время в Саудовской Аравии температура выше 50 градусов в тени. Паломники проводят многие ритуалы пешком на открытом солнце, в результате особенно старики умирают от солнечного удара.

https://p.dw.com/p/4hE82
Хадж в Мекке
Хадж в МеккеФото: Saudi Press Agency/dpa/picture alliance

В Саудовской Аравии в ходе ежегодного паломничества мусульман в Мекку умерли от сильной жары сотни людей, сообщили в среду, 19 июня, различные СМИ со ссылкой на дипломатов.  Точное количество жертв неизвестно, но, по сведениям агентства AFP, только в ходе хаджа погибли не менее 550 человек, в том числе 323 паломника из Египта.

По сообщению тунисского информагентства Tunis Afrique Presse, среди жертв - 35 тунисских граждан. МИД Иордании сообщил о выдаче 41 разрешения на погребение иорданских паломников. Иранское информационное агентство ИРНА проинформировало о смерти 11 иранцев, еще 24 госпитализированы. Сообщается также о смерти трех граждан Сенегала и 144 граждан Индонезии.

Большинство этих людей умерли от экстремальной жары, сообщают родственники в соцсетях. Министерство здравоохранения Саудовской Аравии заявило, что власти страны не выявили каких-либо необычных случаев смерти среди паломников в условиях крайне высокой температуры воздуха.

Экстремальная жара

По сообщению саудовского телевидения, 17 июня температура в большой мечети Масджид аль-Харам в Мекке составила 51,8 градуса в тени. Более 2700 паломников получили медпомощь из-за осложнений на фоне сильного перегрева.

Ежегодный хадж в этом году начался 14 июня и завершается вечером 19 июня. По сведениям статистического ведомства Саудовской Аравии, в хадже участвуют 1,8 млн паломников.

За прошедшие 30 лет в ходе хаджа погибли сотни людей в результате массовых давок, пожаров в палатках и других несчастных случаев.

Паломничество в Мекку - один из пяти столпов ислама. Каждый правоверный мусульманин должен хотя бы раз в жизни совершить хадж, если здоровье и материальное положение позволяют ему сделать это. 

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Баден-Вюртемберг

Жара в Германии - испытание для животных

Жара в Германии - испытание для животных

От сильной жары страдают не только люди, но и животные. Как им помогают в Германии?
Культура8 августа 2018 г.12 фото
external

Хадж в Мекку (10.09.2016)

Хадж в Мекку (10.09.2016)

Около двух миллионов паломников прибыли в Мекку для совершения хаджа. Во избежание давки власти Саудовской Аравии приняли дополнительные меры безопасности. В прошлом году из-за давки в Мекке погибли почти 2500 человек.
Религия10 сентября 2016 г.01:04 мин.
Отель в Сингапуре

Охлаждение без кондиционеров: как можно по-другому противостоять жаре

Охлаждение без кондиционеров: как можно по-другому противостоять жаре

Изменение климата означает, что мы должны готовиться к более сильным волнам жары. Все больше людей используют кондиционеры, потребляющие много энергии. DW представляет альтернативные подходы.
Климат21 июля 2022 г.