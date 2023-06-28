МИД Турции осудил акцию с сожжением Корана в Швеции

Глава МИД Турции Фидан назвал "гнусной" акцию с сожжением священной книги мусульман в Стокгольме и призвал не допускать их, невзирая на свободу слова.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан резко осудил акцию с сожжением Корана, прошедшую у главной мечети Стокгольма в среду, 28 июня. Глава турецкого внешнеполитического ведомства назвал "гнусным" поступок активистов, совершенный в первый день исламского праздника Курбан-байрам. "Недопустимо допускать эти антиисламские акции под предлогом свободы слова. Закрывать глаза на такие зверства - значит быть соучастником", - подчеркнул Фидан.

Акция в Стокгольме была разрешена полицией Швеции. В феврале правоохранительные органы королевства отклонили ходатайство об аналогичном мероприятии из соображений безопасности. Однако в июне кассационный суд посчитал подобный запрет неправомерным.

Обострение отношений Швеции и Турции

В январе в Стокгольме прошла демонстрация ультраправых активистов, сопровождавшаяся сожжением священной книги мусульман у турецкого посольства. Акция с участием около 100 человек вызвала шквал негодования в исламском мире и обострила отношения между Швецией и Турцией, которая наряду с Венгрией все еще не одобрила вступление североевропейского королевства в НАТО.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 28 июня в телефонном разговоре с канцлером Германии Олафом Шольцем (Olaf Scholz) недвусмысленно дал понять, что Стокгольм может не надеяться на скорое одобрение Анкарой присоединения Швеции к Североатлантическому альянсу.

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