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Фото: Alexander Nemenov/AFP/Getty Images
ПолитикаРоссия

Обвиняемого в сожжении Корана доставили в Чечню для суда

Илья Коваль
13 мин. назад

В СИЗО Грозного доставили 19-летнего жителя Волгограда, который на видео сжигает Коран перед мечетью. Его дело передали в Чечню по поручению главы СК России Бастрыкина.

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Жителя Волгограда Никиту Журавеля доставили в следственный изолятор Грозного в субботу, 27 мая, сообщает РИА "Новости".

Перед зданием СИЗО машину с 19-летним Журавелем встретили "возмущенные жители региона", пишет информагентство. На видео улыбающиеся мужчины держат в руках однотипные плакаты, некоторые из которых призывают к "народному суду", а молодого человека называют "сатанистом".

Никиту Журавеля задержали в Волгограде 21 мая после того, как в соцсетях появилось видео с сожжением Корана на фоне мечети. По версии следствия, Журавель сделал это по заданию Службы безопасности Украины (СБУ) "за вознаграждение 10 тысяч рублей". Молодого человека обвиняют в оскорблении чувств верующих, ему грозит до трех лет лишения свободы.

22 мая суд в Волгограде арестовал его на два месяца. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил передать дело в Чечню. "Здесь его будут судить, здесь он будет отбывать наказание, поскольку он посягнул на чувства верующих мусульман. У нас здесь, я думаю, он найдет свое наказание в рамках закона", - заявил министр по национальной политике Чечни Ахмед Дудаев.

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