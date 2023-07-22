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Власти Дании осудили сожжение Корана на фоне акции в столице

Даниил Сотников
1 ч. назад

Датские власти назвали "постыдным актом" сожжение Корана. Накануне мужчина у посольства Ирака в Копенгагене попытался сжечь книгу.

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Флаг Дании
Фото: picture-alliance/blickwinkel/S. Ziese

Правительство Дании осудило сожжение Корана на фоне акции с сожжением книги, прошедшей у посольства Ирака в Копенгагене. Об этом сообщается на сайте правительства в субботу, 22 июля.

"Сожжение священных текстов и других религиозных символов является постыдным актом, который не уважает религию других. Это провокационный акт, который ранит многих людей и создает барьер между различными религиями и культурами", - говорится в заявлении правительства, где также отмечается, что в Дании действует свобода вероисповедания, и многие граждане страны - мусульмане.

"Дания подчеркивает, что необходимо уважать свободу выражения мнений и свободу собраний. Дания поддерживает право на протест, но отмечает, что он должен оставаться мирным", - указали власти королевства.

Попытка сожжения книги у посольства Ирака в Дании

Накануне ​​возле посольства Ирака в Копенгагене мужчина попытался сжечь книгу, которая, как говорится в сообщении полиции, была похожа на Коран. Во время своей акции мужчина также поднял, а затем положил на землю флаг Ирака и несколько раз прошелся по нему.

Протесты в Багдаде
Протесты в БагдадеФото: Ali Jabar/AP/picture alliance

После акции сотни демонстрантов вновь вышли на улицы Багдада и собрались у посольства Дании в иракской столице. Силовики разогнали собравшихся из водометов, пишет агентство dpa.

Ранее на этой неделе подобная акция с попыткой сжечь Коран прошла в Швеции. Иракский беженец-мусульманин попытался поджечь книгу у посольства Ирака в Стокгольме. Акция также привела к протестам в Багдаде, где люди ворвались в посольство Швеции и устроили пожар.

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