В Стокгольме двое мужчин пытались вновь сжечь Коран

Иракский беженец попытался снова поджечь Коран в Стокгольме, что привело к атаке на посольство Швеции в Ираке накануне.

Во время разрешенной акции у посольства Ирака в Стокгольме двое мужчин растоптали Коран и попытались поджечь его, сообщает в четверг, 20 июля, агентство dpa. По данным шведских СМИ, один из участников акции потоптался на экземпляре Корана, а затем, отвернувшись от собравшихся людей и камер, вместе с другим участником попытался поджечь книгу, однако она не загорелась.

Как ранее сообщало шведское агентство TT, акцию устроили те же люди, что в конце июня в первый день исламского праздника Курбан-байрам сжигали Коран возле мечети в Стокгольме. Один из них беженец из Ирака, мусульманин Салван Момика.

Министерство иностранных дел Швеции тогда резко раскритиковало акцию, назвав ее исламофобской. "Мы решительно осуждаем эти действия, которые никоим образом не отражают точку зрения шведского правительства", - заявили в ведомстве. В январе у турецкого посольства в шведской столице аналогичную акцию, собравшую около 100 человек, провели ультраправые активисты. Она вызвала критику в исламском мире и обострила отношения между Швецией и Турцией, которая пока официально не одобрила вступление североевропейского королевства в НАТО.

Протестующие в Ираке атаковали посольство Швеции до начала акции

В ночь на 20 июля в столице Ирака Багдаде сотни протестующих ворвались в здание посольства Швеции и подожгли его. Нападение стало ответом на анонсированную акцию с сожжением Корана. Иракская полиция для разгона толпы применила водометы и электрошокеры.

Внешнеполитические ведомства Ирака и Швеции осудили нападение на здание дипмиссии. В МИД Швеции сообщили, что все сотрудники шведского посольства находятся в безопасности. Правительство Ирака в ответ на неоднократные акции с сожжением Корана в Стокгольме выслало из страны посла Швеции.

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