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В Стокгольме полиция разрешила акцию с сожжением Корана

Павел Мыльников
5 мин. назад

Полиция не видит достаточных угроз безопасности для запрета акции с сожжением священной книги мусульман. Аналогичная январская демонстрация вызвала шквал негодования в исламском мире.

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Полиция ставит металлические ограждения у мечети в Стокгольме
Полиция у мечети в СтокгольмеФото: Stefan Jerrevång/picture alliance

Полиция Швеции разрешила провести в Стокгольме акцию с сожжением Корана. Мероприятие состоится у главной мечети шведской столицы в среду, 28 июня, в первый день исламского праздника Курбан-байрам. Угрозы безопасности, связанные с запланированным сожжением священной книги мусульман, "не носят такого характера, который мог бы оправдать решение об отклонении заявки в соответствии с действующим законодательством", привело агентство AFP выдержки из заявления полиции.

К месту проведения акции стянуты несколько полицейских автомобилей, указали очевидцы. По данным полиции, инициаторы подавали заявку на участие лишь двух человек.

В феврале шведские правоохранительные органы отклонили ходатайство об аналогичном мероприятии из соображений безопасности. Однако в июне кассационный суд посчитал подобный запрет неправомерным.

Акция ультраправых осложнила отношения Швеции и Турции

В январе в шведской столице состоялась демонстрация ультраправых активистов, сопровождавшаяся сожжением Корана у турецкого посольства. Акция с участием около 100 человек вызвала шквал негодования в исламском мире и обострила отношения между Швецией и Турцией, которая наряду с Венгрией все еще не одобрила вступление североевропейского королевства в НАТО.

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