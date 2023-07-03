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Папа римский возмущен сожжением Корана в Швеции

Жан Рофе
1 ч. назад

Акция с сожжением священной книги мусульман в Стокгольме вызывает отвращение, заявил папа Франциск газете "Аль-Иттихад".

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Папа римский Франциск (фото из архива)
Папа римский Франциск (фото из архива)Фото: Ettore Ferrari/ANSA/picture alliance

Папа римский Франциск осудил акцию с сожжением Корана, состоявшуюся в столице Швеции на прошлой неделе. В интервью эмиратской газете "Аль-Иттихад", опубликованном в понедельник, 3 июля, он назвал сожжение священной книги мусульман возмутительным поступком, который вызывает у него отвращение.

"Я возмущен, я испытываю отвращение к подобным действиям. К любой книге, которую народ считает священной, нужно относиться с почтением из уважения к верующим. Свобода слова никогда не должна использоваться как предлог для оскорбления других", - сказал понтифик.

Акция у главной мечети Стокгольма была разрешена полицией

Акция у главной мечети Стокгольма 28 июня была разрешена полицией Швеции. В феврале правоохранительные органы королевства отклонили ходатайство о проведении аналогичного мероприятия из соображений безопасности. Однако в июне кассационный суд посчитал подобный запрет неправомерным.

Ранее с резким осуждением акции выступили ряд государств, включая Турцию. Глава турецкого МИДа Хакан Фидан назвал "гнусным" поступок, совершенный в первый день исламского праздника Курбан-байрам, и призвал "не допускать эти антиисламские акции под предлогом свободы слова".

Обострение отношений Швеции и Турции из-за сожжения Корана

В январе в Стокгольме состоялась демонстрация ультраправых активистов, сопровождавшаяся сожжением священной книги мусульман у турецкого посольства. Акция с участием около 100 человек вызвала негодование в исламском мире и ухудшила отношения между Швецией и Турцией, которая наряду с Венгрией до сих пор не одобрила вступление североевропейского королевства в НАТО.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с канцлером Германии Олафом Шольцем (Olaf Scholz) 28 июня дал понять, что Стокгольм может не надеяться на скорое одобрение Анкарой присоединения Швеции к Североатлантическому альянсу.

Смотрите также:

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