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Сожжение Корана в Швеции: чем это выгодно Кремлю?

Тери Шульц | Виталий Кропман
36 мин. назад

Прокремлевские ресурсы RT и Sputnik опубликовали на арабском языке серию статей, в которых утверждалось, что шведское правительство якобы "поддерживает сожжение Корана".

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Салван Момика, сжигающий Коран в Стокгольме 28 июня 2023 года
Салван Момика, сжигающий Коран в Стокгольме 28 июня 2023 годаФото: Stefan Jerrevång/TT NEWS AGENCY/picture alliance

Хусам Эль Гомати показывает длинное сообщение на арабском языке в своем телефоне. "Мохаммад Ахмад Али, типичное имя, с какой-то забавной картинкой вместо фотографии", - констатирует он. Прокрутив сообщение, Эль Гомати, политический активист ливийского происхождения, ныне работающий в Стокгольме, убеждается в правоте своих ожиданий. "Видите, что ему нравится украинско-российская война и он много комментирует ее… Как и многие иные безликие профили, бесчисленные профили", - поясняет он.

Путин с Кораном в сообщении в соцсети на арабском языке
Сообщение на арабском языке показывает президента РФ Путина, прижимающего к сердцу КоранФото: Floris Van den Abbeele/DW

На другом аккаунте Эль Гомати обнаруживает фотографию, на которой президент РФ Владимир Путин целует Коран на мероприятии, где российский лидер также выступил с критикой стран, имея в виду в том числе Швецию, которые, по его словам, не защищают священную книгу мусульман. "Этот пользователь говорит, что фотография объясняет все: "Вот почему мы, мусульмане, с Москвой", - переводит Эль Гомати.

Питательная среда для терроризма

Он считает, что шведское правительство должно прекратить выдачу разрешений на проведение публичных акций кому-либо, кто может осквернить священные религиозные книги. И очень обеспокоен тем, насколько эффективно Кремль - вместе с исламистскими и правыми радикалами - использует сжигание Корана в Швеции для провоцирования гнева и даже насилия в отношении Стокгольма как в мусульманском мире, так и, как опасается Эль Гомати, среди мусульман Европы.

Антишведские протесты в Бангладеш, 7 июля 2023 года
Антишведские протесты в Бангладеш, 7 июля 2023 годаФото: Md. Rakibul Hasan/ZUMA Wire/IMAGO

"Они (радикалы и экстремисты. - Ред.) подпитываются такими событиями и используют их. Если этого (публичного сожжения Корана. - Ред.) не будет, у них не будет причины сказать людям, что им нужно идти и взрывать себя в центре Европы", - добавляет политический активист.

Россия создает ложный образ Швеции

Шведские правительственные аналитики также бьют тревогу. "Мы впервые увидели, как Россия использует нарративы, сосредоточиваясь на ложном образе Швеции, враждебно настроенной по отношению к исламу", - делится Микаэль Эстлунд из Агентства психологической защиты, подразделения министерства обороны Швеции, занимающегося выявлением и пресечением опасной пропаганды.

Беспорядки в Стокгольме из-за сожжения Корана, 28 июня 2023 года
Беспорядки в Стокгольме из-за сожжения Корана, 28 июня 2023 годаФото: Caisa Rasmussen/TT NEWS AGENCY/picture alliance

По его информации, кремлевские пропагандистские ресурсы RT и Sputnik опубликовали на арабском языке серию статей, в которых говорилось, что шведские власти якобы "поддерживают сожжение Корана". Только на протяжении июля 2023 года мониторинговые службы Швеции зафиксировали около 1 млн миллиона публикаций в соцсетях на арабском и других языках, в которых говорится, что Швеция является "исламофобской страной". Аналогичные сообщения о том, что шведская полиция якобы "разрешила сожжение Корана" распространяли и официальные российские агентства: ТАСС и РИА "Новости".

Иногда связь организаторов подобных акции с Москвой можно, как считают наблюдатели, даже проследить. 26 января британская газета The Telegraph опубликовала статью, в которой отмечалось, что шведский журналист, имеющий, по данным издания, связи с Кремлем, организовал акцию сожжения Корана, поставившую под угрозу попытку Швеции вступить в НАТО.

Расмус Палудан cжигает Коран перед посольством Турции в Стокгольме, 21 января 2023 года
Расмус Палудан cжигает Коран перед посольством Турции в Стокгольме, 21 января 2023 годаФото: DHA

Некий Чанг Фрик, в прошлом депутат муниципального уровня от правопопулистской и националистической партии Шведские демократы, ранее, как утверждала The Telegraph, работавший в связанном с телеканалом RT видеоагентстве Ruptly, оплатил заявку на проведение такой акции у посольства Турции в Стокгольме (320 крон) и гарантировал покрытие всех связанных с ней расходов. 21 января Расмус Палудан, датский ультраправый политик, имеющий также шведское гражданство, сжег священную для мусульман книгу у турецкого посольства.

После сожжения Корана Турция немедленно отменила визит в Анкару министра обороны Швеции Пола Йонсона и пригрозила полностью заблокировать вступление страны в НАТО. "Очевидно, что те, кто позволил совершить подобное злодеяние перед нашим посольством, больше не могут рассчитывать на милосердие с нашей стороны в отношении их заявки на вступление в НАТО", - заявил тогда президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. В этой связи аналитики отмечают, что более всего именно Москва заинтересована в том, чтобы Швеция в конечном счете не стала членом НАТО.

Обычная тактика России?

В то время как дезинформация, исходящая из Москвы, обычно не вызывает особого интереса у шведов, эти сообщения распространяются по странам Латинской Америки, Африки и Азии, а затем возвращаются в Швецию, маскируя свое российское происхождение, сообщил Эстлунд в интервью DW.

По его словам, подобные кампании уже случались, когда подконтрольные Кремлю издания распространили слух о том, что шведские социальные службы систематически похищают и пытаются обратить в христианство детей из мусульманских семей, составляющих, по данным исследования Pew Research Center за 2016 год, около 8% населения страны. "Это была крупнейшая в истории кампания по дезинформации, злонамеренная кампания в отношении Швеции, охватившая сотни миллионов подписчиков в социальных сетях", - убежден Эстлунд.

Правительство Швеции пришло к выводу, что публичные  антиисламские акции угрожают общественной безопасности. Ожидается, что в ближайшее время Стокгольм предоставит полиции более широкие полномочия по отклонению заявок на проведение "публичных собраний", в ходе которых могут быть осквернены религиозные символы.

"Сам факт того, что в результате сожжения Корана мы ощущаем повышенную угрозу безопасности, является достаточным основанием для принятия таких решений", - уточнил министр иностранных дел Швеции Тобиас Биллстром в интервью DW после заявления правительства. Биллстром уже несколько месяцев работает над тем, чтобы развеять то, что он называет "одним из главных заблуждений" относительно шведского законодательства - что полиция разрешает сжигать священные книги, а не просто выдает разрешение на проведение демонстраций, в ходе которых происходят такие акции.

Каждый второй швед против сожжения религиозных книг

Шведское правительство неоднократно выражало свое неодобрение по поводу осквернения священных книг, однако Турция продолжает упоминать об этом в еще не завершенном процессе одобрения вступления Швеции в НАТО. Кроме того, после одной из таких акций в июле было подожжено посольство Швеции в Багдаде, иракское правительство выслало шведского посла и даже приостановило право шведского телекоммуникационного гиганта Ericsson на ведение бизнеса в стране.

Штурм шведского посольства в Багдаде, 20 июля 2023 года
Штурм шведского посольства в Багдаде, 20 июля 2023 годаФото: Ahmed Saad/REUTERS

Недавний опрос, проведенный по заказу шведской телекомпании SVT, показал, что большинство граждан страны, возможно, готовы пойти на компромисс с традиционно широкой трактовкой свободы слова: 53 процентов опрошенных считают, что сжигание любых религиозных текстов должно быть запрещено.

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