 ЕС предостерег Турцию от бойкота французских товаров | Новости из Германии о Европе | DW | 27.10.2020

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Европа

ЕС предостерег Турцию от бойкота французских товаров

Призыв Эрдогана к бойкоту французских товаров нарушает договоренности, заключенные между Турцией и ЕС, и еще больше отдаляет Анкару от Европы, заявил представитель Еврокомиссии.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

Евросоюз осудил призыв президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана к своим гражданам бойкотировать французские товары. Такой призыв противоречит обязательствам, которые взяла на себя Турция; он еще больше отдалит ее от ЕС, заявил во вторник, 27 октября, официальный представитель Еврокомиссии. Он напомнил, что договоренности между Брюсселем и Анкарой предусматривают свободу торговли.

С призывом бойкота товаров Эрдоган выступил после нападок в адрес президента Франции Эмманюэля Макрона, который после убийства под Парижем учителя Самюэля Пати исламистом подчеркнул важность свободы слова и мнений и заявил, что Франция "не будет отказываться от карикатур и рисунков, как это делают другие". Ранее Эрдоган обвинил Макрона в исламофобии, назвал его "больным" и посоветовал "обследоваться на предмет его психического состояния". В ответ на это Франция отозвала своего посла из Анкары для консультаций. Высказывания Эрдогана в адрес Макрона резко осудили правительство ФРГ и Еврокомиссия.

Самюэль Пати, учитель истории, географии и гражданского общества в среднем учебном заведении Коллеж-Буа-д'Ольн в городе Конфлан-Сент-Онорине был убит и обезглавлен 16 октября. Его убил 18-летний чеченец, уроженец Москвы, имевший статус беженца, который ранее распространял в адрес преподавателя угрозы, в том числе в социальных сетях. За несколько дней до гибели Пати демонстрировал ученикам карикатуры на пророка Мохаммеда из журнала "Шарли Эбдо" в качестве примера свободы мнений.

С критикой высказываний Макрона в защиту свободы мнений и критикой ислама, помимо Турции, выступили правительства таких мусульманских стран, как Иордания, Марокко, Катар, Кувейт и Пакистан.

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    Автор: Михаил Бушуев


 

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