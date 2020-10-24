 Париж прокомментировал антифранцузские протесты на Ближнем Востоке | Новости из Германии о Европе | DW | 26.10.2020

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Европа

Париж прокомментировал антифранцузские протесты на Ближнем Востоке

После слов Эмманюэля Макрона о том, что ислам находится в кризисе, в ряде стран Ближнего Востока начались антифранцузские демонстрации.

Протесты у резиденции посла Франции в Тель-Авиве, 24 октября 2020 года

Протесты у резиденции посла Франции в Тель-Авиве, 24 октября 2020 года

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан вечером в воскресенье, 25 октября, назвал призывы к бойкоту французских товаров, раздающиеся на демонстрациях в ряде стран Ближнего Востока, "беспредметными" и потребовал прекратить их, также, как и выступления против Франции в целом. Подобные призывы исходят от радикалистского меньшинства, заявили в МИД Франции.

В свою очередь, президент страны Эмманюэль Макрон опубликовал ряд сообщений на своей странице в соцсети Twitter на французском, английском и арабском языках, в которых подчеркнул приверженность Франции универсальным ценностям. "Мы уважаем все различия в духе мира. Мы не признаем сеяние ненависти и защищаем разумный способ ведения дискуссии", - написал он.

В другом твите Макрон подчеркнул: "Мы продолжим делать то, что делали. Мы всегда будем оставаться на стороне человеческого достоинства и универсальных ценностей".

Под твитами Макрона были опубликованы тысячи комментариев на арабском языке, среди которых были довольно грубые, например, картинка, изображающая след от ботинка на лице французского президента.

Убийство учителя под Парижем

16 октября под Парижем было совершено жестокое убийство учителя истории и географии Самюэля Пати, показавшего ученикам во время урока, посвященного свободе слова, карикатуры на пророка Мохаммеда из журнала Charlie Hebdo. По мнению властей Франции, это преступление было совершено по исламистским мотивам.

Выступая 23 октября на траурной церемонии в память о педагоге, Эмманюэль Макрон заявил, что ислам находится в состоянии кризиса. "Мы не станем отказываться от карикатур и рисунков", - добавил он.

Антифранцузские протесты на Ближнем Востоке

В выходные, 24 и 25 октября, в ряде стран Ближнего Востока сотни демонстрантов вышли на улицы, чтобы выразить возмущение против заявлений Макрона об исламе. 

Лидеры некоторых мусульманских государств также восприняли слова французского лидера с явным недовольством. Так, глава правительства Пакистана Имран Хан 25 октября обвинил Макрона в том, что последний "нападает на ислам". А президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и вовсе заявил, что Макрону "нужно лечиться". В ответ Париж отозвал своего посла в Анкаре для консультаций. Эрдоган, однако, не только не принес извинений за свои слова, но и повторил их 25 октября, заявив, что Макрону "действительно следует обследоваться".

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