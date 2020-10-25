 Глава дипломатии ЕС назвал заявления Эрдогана о Макроне неприемлемыми | Новости из Германии о Европе | DW | 25.10.2020

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Европа

Глава дипломатии ЕС назвал заявления Эрдогана о Макроне неприемлемыми

Жозеп Боррель призвал Турцию "прекратить раскручивать опасную спираль конфронтации" с Францией. Но турецкий президент вновь заявил, что Макрону надо "провериться" у психиатра.

Жозеп Боррель

Жозеп Боррель

Верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель назвал неприемлемыми слова президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что президенту Франции Эмманюэлю Макрону надо "лечиться". "Замечания президента Эрдогана в отношении президента Макрона неприемлемы. Призываю Турцию прекратить (раскручивать) эту опасную спираль конфронтации", - написал Боррель на своей странице в Twitter в воскресенье, 25 октября.

Накануне, говоря об отношении Макрона к мусульманам и исламу, Эрдоган заявил на съезде возглавляемой им Партии справедливости и развития, что президенту Франции необходимо "лечиться". "Какая проблема у человека по имени Макрон с исламом и мусульманами?, - сказал Эрдоган. - Что еще можно сказать главе государства, который не понимает, что такое свобода вероисповедания, и который так ведет себя по отношению к миллионам живущих в его стране людей, которые исповедуют другую веру?"

Уже после призыва Борреля к деэскалации, 25 октября, турецкий лидер повторил свое высказывание в адрес Макрона. В выступлении по одному из телеканалов президент Турции заявил, что французский президент "днем и ночью одержим Эрдоганом", поэтому ему "действительно необходимо провериться" у психиатра.

Франция отозвала посла в Турции

Одним из поводов для словесных выпадов Эрдогана стало высказывание Эмманюэля Макрона  во время панихиды по обезглавленному исламистом французскому учителю  о том, что Франция будет защищать секулярные ценности и противостоять исламистам. Макрон пообещал представить 9 декабря соответствующий законопроект, направленный на укрепление республиканских ценностей. Он также пообещал тщательнее контролировать источники финансирования деятельности мечетей и переработать закон 1905 года, чтобы еще больше отделить религию от государства.

Спустя несколько часов после первого выступления Эрдогана Париж отреагировал на его высказывания, назвав слова президента Турции "неприемлемыми". "Грубость и эксцессы - это не метод. Мы требуем, чтобы Эрдоган изменил свой политический курс, потому что он опасен во всех отношениях", - отмечалось в сообщении. Франция также отозвала из Анкары своего посла для консультаций.

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    Автор: Михаил Бушуев


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