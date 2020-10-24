 В Берлине осудили нападки Эрдогана на Макрона | Новости из Германии о Европе | DW | 26.10.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Европа

В Берлине осудили нападки Эрдогана на Макрона

Германия с пониманием относится к отзыву французского посла из Анкары и полностью поддерживает это решение, заявил глава МИД Германии.

Глава МИД Германии Хайко Мас

Глава МИД Германии Хайко Мас

Министр иностранных дел Германии Хайко Мас (Heiko Maas) в понедельник, 26 октября, осудил высказывания президента Турции Реджепа Тайипа Эрдагона в адрес президента Франции Эмманюэля Макрона, назвав их "совершенно неприемлимыми". Эрдоган ранее обвинил Макрона в исламофобии, назвал его "больным" и посоветовал "обследоваться на предмет его психического состояния". В ответ на это Франция отозвала своего посла из Анкары для консультаций. Выступаю в понедельник по телевидению, Эрдоган также призвал турок к бойкоту французских товаров.

Правительство ФРГ сообщило "нашим французским друзьям", что "с понимаем" относится к отзыву посла и "полностью поддерживает это решение", заявил Мас в Берлине. Германия солидарна с Францией в связи с личными нападками Эрдогана на Макрона, а также в борьбе с исламским экстремизмом, сказал глава МИД ФРГ. По его словам, нельзя ставить в один ряд расизм и исламофобию с борьбой и исламским терроризмом. Делающие это играют на руку тем, кто стремится расколоть общество, сказал Мас в адрес Эрдогана.

С осуждением высказываний Эрдогана в понедельник выступил также официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт (Steffen Seibert). Это оскорбительные слова и они совершенно неприемлемы, особенно с учетом того, что речь идет об убийстве, совершенном исламским фанатиком, сказал Зайберт.

За что Эрдоган разозлился на Макрона

Нападками Эрдоган отреагировал на выступление Макрона 21 октября на траурной церемонии в память учителя Самюэля Пати, 16 октября жестоко убитого неподалеку от Парижа.  Эмманюэль Макрон тогда заявил, что ислам находится в состоянии кризиса. "Мы не станем отказываться от карикатур и рисунков", - добавил он. Учитель истории и географии Самюэль Пати показал ученикам во время урока, посвященного свободе слова, карикатуры на пророка Мохаммеда из журнала Charlie Hebdo.  Через несколько дней на Пати с криками "Аллаху акбар!" напал вооруженный кухонным ножом молодой человек и обезглавил преподавателя.

Нападавший был застрелен полицией. Им оказался родившийся в Москве 18-летний чеченец Абдуллах А., который, по данным российского посольства в Париже, вместе с семьей уехал из России в 2008 году и получил во Франции политическое убежище. 

Смотрите также:

Смотреть видео 03:02

Теракт в Париже: чеченец из Москвы обезглавил учителя

  • Полицейские у стадиона Стад де Франс (Stade de France)

    Парижская трагедия: теракты в столице Франции

    Три взрыва рядом со стадионом

    Одними из первых свидетелей террористической атаки стали участники и зрители товарищеского футбольного матча между сборными Франции и Германии на стадионе Stade de France. Весь стадион слышал три громких взрыва. Однако они были лишь частью ужасного замысла террористов.

  • На стадионе Стад де Франс 13 ноября

    Парижская трагедия: теракты в столице Франции

    Страх перед неизвестностью

    После матча на некоторых выходах со стадиона сначала возникла паника, потом растерянность: полицейские и сотрудники охраны из соображений безопасности долго не могли выпустить пришедших на матч, пока окончательно не прояснилась ситуация в городе.

  • default

    Парижская трагедия: теракты в столице Франции

    Кошмар в концертном зале

    Террористы, судя по реконструкции событий, одновременно совершили шесть различных нападений: три взрыва у стадиона, расстрел людей в ресторанах и на улицах Парижа, а также самое кровавое нападение - на клуб и концертный зал "Батаклан" (Bataclan).

  • Концертный зал Батаклан (Bataclan)

    Парижская трагедия: теракты в столице Франции

    Свидетельство очевидца

    В полном зрителей зале был и журналист радиостанции Europe 1 Жюльен Пирс: "Несколько вооруженных людей вбежали, двое или трое без масок, у них было оружие, похожее на автоматы Калашникова. Они начали без разбора стрелять в толпу. Это продолжалось минут 10-15. Была жуткая паника. У них хватило времени как минимум трижды перезарядить оружие. Они были очень молодые".

  • Одна из жертв нападения террористов на концертный зал Батаклан (Bataclan)

    Парижская трагедия: теракты в столице Франции

    Быстрый штурм

    С террористами, расстрелявшими по предварительным подсчетам до ста посетителей в "Батаклане", полиция Парижа разобралась быстро, штурмом освободив концертный зал. Во время штурма не обошлось без жертв. Общее число раненых достигает 200 человек. Погибло не менее 128 человек, по официальным данным.

  • Полиция задержала молодого человека по подозрению в причастности к терактам

    Парижская трагедия: теракты в столице Франции

    ЧП по всей стране

    Президент Франции, который вечером 13 ноября смотрел футбольный матч между сборной своей страны и сборной Германии, покинул стадион и экстренно созвал кризисный штаб. Руководство страны пошло на беспрецедентный шаг, впервые после Второй мировой войны объявив чрезвычайно положение на территории всей Франции и введя пограничный контроль.

  • На улицах Парижа в ночь с пятницы на субботу

    Парижская трагедия: теракты в столице Франции

    Ужасная ночь

    Ночь с пятницы на субботу была ужасной для множества жителей Парижа: стрельба и взрывы в разных точках города, сообщения о десятках жертв. "Весь город был освещен тревожным светом полицейских мигалок", - как сказала в прямом эфире корреспондент немецкого телевидения ARD. Многие станции метро были закрыты, но люди и без того боялись пользоваться подземкой.

  • Досмотр транспорта в Париже после терактов

    Парижская трагедия: теракты в столице Франции

    Армия и спецподразделения в Париже

    Париж пережил ночь и утро в в режиме ЧП: проверки на дорогах, в аэропортах, на железнодорожных станциях. Для обеспечения безопасности города задействованы 1500 солдат французской армии, а также силы спецподразделений. Закрыты многие публичные места - школы, университеты, музеи, библиотеки, бассейны и овощные рынки.

    Автор: Михаил Бушуев


 

Аудио- и видеофайлы по теме

Подозрения в подготовке теракта: обыски у чеченцев в Германии  

О радикальном исламе, терроризме, конфликте с Израилем и США: насколько опасен "Хезболлах" в Ливане?  

Также по теме

Symbolbild Justiz Richter Gericht Richterhammer

Студентка во Франции получила условный срок за одобрение убийства учителя под Парижем 24.10.2020

Суд признал студентку биологии виновной в "оправдании терроризма" после ее поста в Facebook о жестоком убийстве под Парижем. Девушка в течение 6 месяцев будет изучать основные ценности Франции.

Proteste in Israel

Париж прокомментировал антифранцузские протесты на Ближнем Востоке 26.10.2020

После слов Эмманюэля Макрона о том, что ислам находится в кризисе, в ряде стран Ближнего Востока начались антифранцузские демонстрации.

Frankreich - Polizei - Sicherheit

Франция вышлет более 200 человек после убийства учителя под Парижем 18.10.2020

Глава МВД Франции Дарманен поручил депортировать 231 вероятного экстремиста после жестокого убийства в пригороде Парижа, сообщает Reuters. Министерство пока не подтвердило эту информацию.

Реклама

Самые читаемые

В Беларуси начались забастовки рабочих и студентов  

Хроника пандемии: в Испании объявлен режим чрезвычайного положения  

Выборы в Киеве: Кличко не удалось одержать абсолютную победу  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно