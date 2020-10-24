В Берлине осудили нападки Эрдогана на Макрона

Министр иностранных дел Германии Хайко Мас (Heiko Maas) в понедельник, 26 октября, осудил высказывания президента Турции Реджепа Тайипа Эрдагона в адрес президента Франции Эмманюэля Макрона, назвав их "совершенно неприемлимыми". Эрдоган ранее обвинил Макрона в исламофобии, назвал его "больным" и посоветовал "обследоваться на предмет его психического состояния". В ответ на это Франция отозвала своего посла из Анкары для консультаций. Выступаю в понедельник по телевидению, Эрдоган также призвал турок к бойкоту французских товаров.
Правительство ФРГ сообщило "нашим французским друзьям", что "с понимаем" относится к отзыву посла и "полностью поддерживает это решение", заявил Мас в Берлине. Германия солидарна с Францией в связи с личными нападками Эрдогана на Макрона, а также в борьбе с исламским экстремизмом, сказал глава МИД ФРГ. По его словам, нельзя ставить в один ряд расизм и исламофобию с борьбой и исламским терроризмом. Делающие это играют на руку тем, кто стремится расколоть общество, сказал Мас в адрес Эрдогана.
С осуждением высказываний Эрдогана в понедельник выступил также официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт (Steffen Seibert). Это оскорбительные слова и они совершенно неприемлемы, особенно с учетом того, что речь идет об убийстве, совершенном исламским фанатиком, сказал Зайберт.
За что Эрдоган разозлился на Макрона
Нападками Эрдоган отреагировал на выступление Макрона 21 октября на траурной церемонии в память учителя Самюэля Пати, 16 октября жестоко убитого неподалеку от Парижа. Эмманюэль Макрон тогда заявил, что ислам находится в состоянии кризиса. "Мы не станем отказываться от карикатур и рисунков", - добавил он. Учитель истории и географии Самюэль Пати показал ученикам во время урока, посвященного свободе слова, карикатуры на пророка Мохаммеда из журнала Charlie Hebdo. Через несколько дней на Пати с криками "Аллаху акбар!" напал вооруженный кухонным ножом молодой человек и обезглавил преподавателя.
Нападавший был застрелен полицией. Им оказался родившийся в Москве 18-летний чеченец Абдуллах А., который, по данным российского посольства в Париже, вместе с семьей уехал из России в 2008 году и получил во Франции политическое убежище.
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Автор: Михаил Бушуев