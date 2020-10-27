 Эрдоган подал иск против французского журнала Charlie Hebdo | Новости из Германии о Европе | DW | 28.10.2020

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Европа

Эрдоган подал иск против французского журнала Charlie Hebdo

Ранее президент Турции заявил, что не собирается смотреть карикатуру на него, чтобы "не оказывать чести столь аморальным публикациям".

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подал иск на французский журнал Charlie Hebdo за карикатуру на него, сообщает в среду, 28 октября агентство Anadolu. Адвокат президента Хусейн Айдын подал в прокуратуру Анкары заявление о возбуждении уголовного дела, подчеркнув особую роль руководства журнала и карикатуриста в этом деле. По его мнению, "оскорбительное содержание представляет собой клевету, которая не имеет ничего общего со свободой слова".

Сатирический журнал Charlie Hebdo в среду опубликовал на обложке карикатуру на Эрдогана. Она изображает сидящего на кресле в одних трусах Эрдогана, задирающего подол женщине в исламском платье. При этом Эрдоган восклицает: "У! Пророк!"

Ранее в среду Эрдоган, выступая в парламенте перед депутатами от Партии справедливости и развития, заявил, что не собирается смотреть на эту карикатуру, чтобы "не оказывать чести столь аморальным публикациям". "Мне нечего сказать этим негодяям, которые так сильно оскорбляют любимого мной пророка", - сказал Эрдоган.

Во Франции отвергают критику из Турции

Французские власти отвергают любую критику из Турции, касающуюся карикатур, заявил в среду официальный представитель правительства Франции Габриэль Атталь после заседания кабинета под руководством президента Эмманюэля Макрона. Несмотря на различные "попытки дестабилизации и запугивания", Франция "никогда не откажется от своих принципов и ценностей", особенно "свободы слова и прессы", сказал он.

В свою очередь уполномоченный правительства Франции по борьбе против расизма Фредерик Потье намерен обратиться в органы юстиции в связи со скандалом вокруг Charlie Hebdo. Он резко осудил высказывания заместителя министра культуры Турции Сердара Чама, который назвал сотрудников журнала "ублюдками" и "сукиными сынами". Подобные высказывания "отвратительны", написал Потье в Twitter.

Конфликт вокруг карикатур

Публикация Charlie Hebdo происходит в период конфронтации между властями Франции и несколькими исламскими странами. Поводом для нее стали высказывания французского президента Эмманюэля Макрона об убийстве 47-летнего учителя Самюэля Пати, показавшего ученикам на уроке карикатуры на пророка. В частности, Макрон заявил, что ислам находится в состоянии кризиса, а учителя назвал "тихим героем" и "воплощением республики". "Мы не станем отказываться от карикатур и рисунков", - добавил он.

После этого Эрдоган обвинил Макрона в исламофобии, назвал его "больным" и посоветовал "обследоваться на предмет его психического состояния". Кроме того, лидер Турции обратился к своим согражданам с призывом бойкотировать французские товары. Евросоюз в лице официального представителя Еврокомиссии осудил призыв к бойкоту.

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    Автор: Михаил Бушуев


 

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