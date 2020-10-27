Эрдоган подал иск против французского журнала Charlie Hebdo

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подал иск на французский журнал Charlie Hebdo за карикатуру на него, сообщает в среду, 28 октября агентство Anadolu. Адвокат президента Хусейн Айдын подал в прокуратуру Анкары заявление о возбуждении уголовного дела, подчеркнув особую роль руководства журнала и карикатуриста в этом деле. По его мнению, "оскорбительное содержание представляет собой клевету, которая не имеет ничего общего со свободой слова".

Сатирический журнал Charlie Hebdo в среду опубликовал на обложке карикатуру на Эрдогана. Она изображает сидящего на кресле в одних трусах Эрдогана, задирающего подол женщине в исламском платье. При этом Эрдоган восклицает: "У! Пророк!"

Ранее в среду Эрдоган, выступая в парламенте перед депутатами от Партии справедливости и развития, заявил, что не собирается смотреть на эту карикатуру, чтобы "не оказывать чести столь аморальным публикациям". "Мне нечего сказать этим негодяям, которые так сильно оскорбляют любимого мной пророка", - сказал Эрдоган.

Во Франции отвергают критику из Турции

Французские власти отвергают любую критику из Турции, касающуюся карикатур, заявил в среду официальный представитель правительства Франции Габриэль Атталь после заседания кабинета под руководством президента Эмманюэля Макрона. Несмотря на различные "попытки дестабилизации и запугивания", Франция "никогда не откажется от своих принципов и ценностей", особенно "свободы слова и прессы", сказал он.

В свою очередь уполномоченный правительства Франции по борьбе против расизма Фредерик Потье намерен обратиться в органы юстиции в связи со скандалом вокруг Charlie Hebdo. Он резко осудил высказывания заместителя министра культуры Турции Сердара Чама, который назвал сотрудников журнала "ублюдками" и "сукиными сынами". Подобные высказывания "отвратительны", написал Потье в Twitter.

Конфликт вокруг карикатур

Публикация Charlie Hebdo происходит в период конфронтации между властями Франции и несколькими исламскими странами. Поводом для нее стали высказывания французского президента Эмманюэля Макрона об убийстве 47-летнего учителя Самюэля Пати, показавшего ученикам на уроке карикатуры на пророка. В частности, Макрон заявил, что ислам находится в состоянии кризиса, а учителя назвал "тихим героем" и "воплощением республики". "Мы не станем отказываться от карикатур и рисунков", - добавил он.

После этого Эрдоган обвинил Макрона в исламофобии, назвал его "больным" и посоветовал "обследоваться на предмет его психического состояния". Кроме того, лидер Турции обратился к своим согражданам с призывом бойкотировать французские товары. Евросоюз в лице официального представителя Еврокомиссии осудил призыв к бойкоту.

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