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Протесты в Израиле против правой коалиции (фото из архива)Фото: JACK GUEZ/AFP
ПолитикаИзраиль

В Израиле десятки тысяч вышли на митинги против Нетаньяху

Екатерина Венкина
45 мин. назад

В Израиле продолжаются протесты против спорной реформы судебной системы кабинета Нетаньяху. На улицы Тель-Авива митингующие вышли пятую субботу подряд.

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Массовые протесты против правительства премьер-министра Биньямина Нетаньяху и продвигаемой им спорной реформы судебной системы прошли в субботу, 4 февраля, в центре Тель-Авива. Агентство AFP передало, что на улицы вышли тысячи жителей Израиля, dpa сообщило о 40 тыс. По его данным, также порядка 10 тыс. митинговали в Хайфе на севере Израиля. По информации AFP, всего аналогичные акции состоялись в 20 городах Израиля.

Многие в Тель-Авиве захватили с собой флаги Израиля, некоторые взяли плакаты. На одном из них было написано: "Защитим израильскую демократию от Нетаньяху", на другом - "Угроза миру во всем мире". Собравшиеся требовали "свободы, равенства, качественного управления".

Полномочия Высшего суда справедливости предлагается ограничить

Это - пятая подобная акция в Тель-Авиве. Протесты не стихают с декабря 2022 года, когда к власти пришел кабинет Нетаньяху, который эксперты уже назвали самым правым в истории страны. Нетаньяху взял бразды правления после полутора лет пребывания в оппозиции. Он опирается на поддержку ультраправых и ультраортодоксальных партий.

Одной из самых резонансных инициатив нового кабмина стала судебная реформа, предложенная главой Минюста Яривом Левиным. Она предполагает, что полномочия Высшего суда справедливости будут ограничены в ситуациях, когда речь идет о законах и решениях правительства, кабмин также получит контроль за отбором судей. Таким образом, большинство в парламенте получит возможность принять закон, даже если Верховный суд сочтет его противоречащим Основному закону страны, отмечало dpa.

В Хайфе к протестам присоединился экс-премьер Лапид

Среди митинговавших в Хайфе был и бывший премьер-министр Израиля Яир Лапид. "Мы спасем нашу страну, потому что не желаем жить в недемократическом государстве", - подчеркнул Лапид.

Биньямина Нетаньяху в Израиле обвиняют в мошенничестве, коррупции и госизмене. Политик отвергает все обвинения. Если суд признает его виновным в коррупции, ему грозят до 10 лет лишения свободы. Максимальное наказание по остальным пунктам обвинения составляет три года лишения свободы. Нетаньяху - первый действующий премьер-министр Израиля, которому предъявлены обвинения во время пребывания в должности.

Первая акция протеста прошла 7 января в Тель-Авиве, тогда в митинге приняли участие 30 тыс. человек. Через неделю на улицы Тель-Авива вышли 80 тыс. протестующих.

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