  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
"Зерновая сделка"
Ситуация в Беларуси
ПолитикаИзраиль

Участники марша против судебной реформы дошли до Иерусалима

Даниил Сотников
9 мин. назад

Протестующие против судебной реформы вышли из Тель-Авива в Иерусалим несколько дней назад, их колонна растянулась на 70 км.

https://p.dw.com/p/4UGjo
Марш противников судебной реформы в Израиле
Марш противников судебной реформы в ИзраилеФото: Ohad Zwigenberg/AP/dpa/picture alliance

В Израиле тысячи людей, вышедших на марш в знак протеста против планов премьер-министра Биньямина Нетаньяху провести реформу судебной системы, подошли к Иерусалиму, сообщает агентство Reuters в субботу, 22 июля.

Марш начался 20 июля в Тель-Авиве, протестующие намерены прийти в Иерусалим, чтобы устроить акцию протеста на площади перед парламентом страны (Кнессетом) в преддверии воскресных дебатов по поводу судебной реформы.

Колонна протестующих во время пути растянулась на 70 километров. Накануне участники марша разбили лагерь на ночь в населенном пункте Шореш в 18 км от Иерусалима. По словам одной из лидеров протеста Шикмы Бресслер, участники марша не знают, смогут ли остановить голосование. "Но голосование - это не последний шаг. Вот почему мы пытаемся создать силы в этой стране, чтобы выбирать правильное из неправильного, выбирать свет во тьме", - сказала она Reuters.

Протесты против судебной реформы продолжаются уже больше полугода

Протесты против объявленной правительством Нетаньяху судебной реформы продолжаются в Израиле больше полугода. По мнению критиков, коалиция Нетаньяху стремится ослабить полномочия Верховного суда страны, который она обвиняет в чрезмерном вмешательстве в политику. Поправки в закон дадут правительству больше полномочий при назначении судей, а парламент сможет отменять решения ВС простым большинством голосов. Противники инициативы называют эту меру опасной для израильской демократии.

Несколькими днями ранее комиссия парламента Израиля по законодательству одобрила поправки к принятому в первом чтении законопроекту об отмене "стандарта разумности" - права Верховного суда пересматривать решения правительства, которые он считает выходящими за рамки разумного. Кнессет 24 июля будет голосовать за этот законопроект, пишет AP. В случае принятия поправки ограничат право Верховного суда влиять на решения госорганов, подчеркивает агентство.

Смотрите также:

Перемирие между Израилем и ХАМАС вступило в силу

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Израиль: противостояние обостряется (14.05.2021)

Израиль: противостояние обостряется (14.05.2021)

Крупнейший удар Армии обороны Израиля по позициям боевиков ХАМАС. Основная мишень - сеть туннелей, служащих для укрытия и передвижения исламских радикалов в секторе Газа. Однако есть и второй фронт внутри самого Израиля - противостояние евреев и арабов. Ситуция выходит из-под контроля, и требуется вмешательство военных.
Политика14 мая 2021 г.01:47 мин.
external

Израиль - новый дом для беженцев из Украины (25.03.2022)

Израиль - новый дом для беженцев из Украины (25.03.2022)

В Израиле действует закон "о возвращении" для всех, кто еврей или имеет еврейских родственников. Благодаря этому закону десятки тысяч украинцев теперь могут обрести новую родину.
Политика25 марта 2022 г.02:28 мин.
external

Где родился Иисус на самом деле? Открытие археолога в Израиле (26.12.2022)

Где родился Иисус на самом деле? Открытие археолога в Израиле (26.12.2022)

Археолог Авирам Ошри уверен, что Вифлеем в 10 км от Иерусалима - вовсе не тот Вифлеем, о котором говорится в святом писании.
История26 декабря 2022 г.02:33 мин.
Показать еще
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Cамоходные артиллерийские установки AS90 с флагами Украины
Трансляция

Артиллеристы из Украины завершили обучение в Великобритании

Конфликты7 мин. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Михаил Саакашвили в заключении

Саакашвили в интервью DW: "Я чувствую себя в опасности"

Саакашвили в интервью DW: "Я чувствую себя в опасности"

Конфликты10 ч. назад
external

Александр Ткаченко в интервью DW

Александр Ткаченко в интервью DW

Культура23 ч. назад04:36 мин.
Полиция нравов задерживает участников протестов в Тегеране в сентябре 2022 года

Полиция нравов в Иране - дымовая завеса для общества?

Полиция нравов в Иране - дымовая завеса для общества?

Правосудие и закон14 ч. назад
Аэропорт "Пулково" и взлетающий самолет

От Fraport требуют порвать с "Пулково" из-за ЧВК "Вагнер"

От Fraport требуют порвать с "Пулково" из-за ЧВК "Вагнер"

Экономика и бизнес24 ч. назад
Министр экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек

Почему падает рейтинг немецких "зеленых" и растет - у АдГ?

Почему падает рейтинг немецких "зеленых" и растет - у АдГ?

Общество21 июля 2023 г.
Валерий Сахащик

Сахащик о "Вагнере" у границы с Польшей: Ситуация нехорошая

Сахащик о "Вагнере" у границы с Польшей: Ситуация нехорошая

Политика21 июля 2023 г.
На главную страницу