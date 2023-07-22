Участники марша против судебной реформы дошли до Иерусалима

Протестующие против судебной реформы вышли из Тель-Авива в Иерусалим несколько дней назад, их колонна растянулась на 70 км.

В Израиле тысячи людей, вышедших на марш в знак протеста против планов премьер-министра Биньямина Нетаньяху провести реформу судебной системы, подошли к Иерусалиму, сообщает агентство Reuters в субботу, 22 июля.

Марш начался 20 июля в Тель-Авиве, протестующие намерены прийти в Иерусалим, чтобы устроить акцию протеста на площади перед парламентом страны (Кнессетом) в преддверии воскресных дебатов по поводу судебной реформы.

Колонна протестующих во время пути растянулась на 70 километров. Накануне участники марша разбили лагерь на ночь в населенном пункте Шореш в 18 км от Иерусалима. По словам одной из лидеров протеста Шикмы Бресслер, участники марша не знают, смогут ли остановить голосование. "Но голосование - это не последний шаг. Вот почему мы пытаемся создать силы в этой стране, чтобы выбирать правильное из неправильного, выбирать свет во тьме", - сказала она Reuters.

Протесты против судебной реформы продолжаются уже больше полугода

Протесты против объявленной правительством Нетаньяху судебной реформы продолжаются в Израиле больше полугода. По мнению критиков, коалиция Нетаньяху стремится ослабить полномочия Верховного суда страны, который она обвиняет в чрезмерном вмешательстве в политику. Поправки в закон дадут правительству больше полномочий при назначении судей, а парламент сможет отменять решения ВС простым большинством голосов. Противники инициативы называют эту меру опасной для израильской демократии.

Несколькими днями ранее комиссия парламента Израиля по законодательству одобрила поправки к принятому в первом чтении законопроекту об отмене "стандарта разумности" - права Верховного суда пересматривать решения правительства, которые он считает выходящими за рамки разумного. Кнессет 24 июля будет голосовать за этот законопроект, пишет AP. В случае принятия поправки ограничат право Верховного суда влиять на решения госорганов, подчеркивает агентство.

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