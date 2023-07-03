В Израиле критики судебной реформы блокировали порт Хайфы

Правительству и оппозиции в Израиле до сих пор не удалось прийти к компромиссу по вопросу проведения судебной реформы. Ее критики планируют акцию у аэропорта Бен-Гурион.

В Израиле в знак протеста против спорной судебной реформы правительства премьер-министра Биньямина Нетаньяху сотни граждан в понедельник, 3 июля, на полтора часа перекрыли дорогу, ведущую в порт города Хайфы. В результате там образовались огромные пробки, около ста фур не могли доставить свои грузы на погрузку, сообщает агентство Reuters.

Ожидается, что к вечеру тысячи протестующих соберутся также у международного аэропорта имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве. Дирекция аэропорта и полиция планировали ограничить число участников демонстрации пятью тысячами человек, ссылаясь на необходимость гарантировать бесперебойную работу воздушной гавани в летний сезон, а также возможность доступа экстренных служб в случае таких ЧП, как незапланированная посадка лайнеров, имеющих повреждения. Однако организаторы акции призвали приехать к аэропорту "каждого, кто хочет выразить свой протест", передает агентство dpa.

По данным организаторов протестных акций, в субботу, 1 июля, в демонстрациях против судебной реформы в Израиле приняли участие около 286 000 человек по всей стране.

Спорная судебная реформа в Израиле

Планы по реформированию судебной системы Израиля были представлены новым коалиционным правительством, сформированным из представителей правых, ультраправых и ультрарелигиозных партий, в декабре 2022 года - практически сразу после приведения кабинета к присяге. Сторонники реформы считают, что Верховный суд с его широкими полномочиями нарушает принцип разделения властей, а положение ветвей власти должно быть более сбалансированным.

Оппозиция опасается, что судебная реформа может стать угрозой для демократии в Израиле, разрушив систему сдержек и противовесов и предоставив политикам слишком много власти. Критику вызывает, в частности, так называемый пункт о приоритете, который может позволить Кнессету (парламенту Израиля) отменить любое решение Верховного суда простым большинством голосов.

Как отмечают некоторые эксперты, возможное будущее влияние законодателей на Верховный суд способно помочь премьеру Нетаньяху избежать судебного преследования. 73-летний политик - первый в истории Израиля действующий глава правительства, в отношении которого ведется судебный процесс по обвинениям в коррупции, мошенничестве и злоупотреблении доверием. Сам премьер все обвинения категорически отвергает.

Протесты против судебной реформы в Израиле

С середины января в Израиле регулярно проходят массовые выступления против судебной реформы. В конце февраля законопроект был одобрен парламентом в первом чтении. Однако в конце марта Нетаньяху на фоне массовых волнений отложил его дальнейшее рассмотрение.

Переговоры правительства с оппозицией не привели к компромиссу. Представители оппозиции 14 июня заявили, что продолжат обсуждение лишь после определения состава комитета по отбору судей. Их назначение - центральный вопрос реформы, продвигаемой правым религиозно-консервативным правительством, отмечают эксперты.

18 июня премьер-министр Израиля пообещал перейти к"практическим шагам" для реализации реформы. Он обвинил оппозицию в лице экс-премьера Яира Лапида и бывшего министра обороны Бени Ганца в затягивании переговоров, которые велись при посредничестве президента Израиля Ицхака Герцога.

Нетаньяху подчеркнул, что реформа будет проведена в соответствии с "полученным нами мандатом на изменения в судебной системе", напомнив о победе своей партии "Ликуд" на досрочных выборах в кнессет (парламент Израиля) в ноябре 2022 года. Между тем Яир Лапид предупредил, что решение "нанесет смертельный удар по экономике, поставит под угрозу безопасность, и расколет израильский народ на части".

В конце апреля в Иерусалиме прошла также акция сторонников судебной реформы. По данным агентства dpa, в ней приняли участие 200 тысяч человек.

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