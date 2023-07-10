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Кнессет в первом чтении принял первую часть судебной реформы

Даниил Сотников
19 мин. назад

В Израиле прошел первое чтение законопроект об отмене "стандарта разумности" - права Верховного суда пересматривать решения правительства.

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин НетаньяхуФото: Ohad Zwigenberg/AP Photo/picture alliance

Кнессет (парламент Израиля) в первом чтении проголосовал за первый законопроект из пакета судебной реформы, направленной на ограничение полномочий Верховного суда и вызвавшей массовые протесты по всей стране. Об этом сообщает издание The Jerusalem Post во вторник, 11 июля.

Первое чтение прошел законопроект об отмене так называемого "стандарта разумности" - права Верховного суда пересматривать решения правительства, которые он считает выходящими за рамки разумного. За отмену такого права проголосовали 64 члена Кнессета, против - 56 человек.

Теперь ожидается, что законопроект будет отправлен для доработку в комитеты Кнессета прежде чем вернется на голосование во втором и третьем чтениях, пишет The Jerusalem Post.

Оппозиция пообещала провести новые акции протеста

"По крайней мере, скажите правду. Этот закон позволяет назначать осужденного министра. Закон, который позволяет рассылать ордера на арест всех, кто протестует против правительства. Это закон, который позволяет уволить генерального прокурора, чтобы договориться о сделке для вашего босса Нетаньяху (Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. - Ред.)", - прокомментировал итоги голосования лидер оппозиции и депутат Кнессета Яир Лапид.

Председатель комитета Кнессета по Конституции, законодательству и правосудию Симха Ротман, представляя законопроект, назвал его "сбалансированным и ответственным". По его словам, нынешний "стандарт разумности" дает Верховному суду слишком широкие полномочия.  

Ранее оппозиция пообещала провести 11 июля массовые акции протеста в случае успешного прохождения первого чтения. Акции намечены, в том числе в центре Тель-Авива и в аэропорту Бен Гуриона. В отличие от еженедельных протестов, продолжающихся более полугода, организаторы "призывают различные части израильского общества объявить забастовку", закрыть университеты, компании и торговые центры.

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