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Нетаньяху обещал "практические шаги" для судебной реформы

Екатерина Венкина
58 мин. назад

Биньямин Нетаньяху хочет продолжить продвижение судебной реформы - несмотря на месяцы массовых протестов. Премьер Израиля уверен, что у него есть на это мандат.

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Протестующие против судебной реформы в Тель-Авиве
Протесты против судебной реформы в Тель-Авиве (фото из архива)Фото: Tsafrir Abayov/AP Photo/picture alliance

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал предпринять "практические шаги" для принятия судебной реформы - несмотря на месяцы массовых уличных протестов. На заседании кабинета министров в Иерусалиме политик в воскресенье, 18 июня, обвинил оппозицию в затягивании переговоров при посредничестве президента Израиля Ицхака Герцога.

По словам Нетаньяху, лидер парламентской оппозиции Яир Лапид и экс-министр обороны Бени Ганц только притворялись, что ведут диалог, но на самом деле никогда не собирались находить общий язык с правительством.

"Именно поэтому мы соберемся на этой неделе (с 19 июня - Ред.) и предпримем практические шаги", - цитирует Нетаньяху агентство dpa. При этом премьер напомнил о победе своей партии "Ликуд" на досрочных выборах в Кнессет (парламент Израиля) в ноябре прошлого года и добавил, что реформа будет проведена в соответствии с "полученным нами мандатом на изменения в судебной системе".

Между тем Яир Лапид уже предупредил, что решение "нанесет смертельный удар по экономике, поставит под угрозу безопасность и расколет израильский народ на части".

Переговоры правительства и оппозиции не привели к договоренностям

В марте Нетаньяху пообещал отложить инициативу на несколько недель в ответ на протесты и рост забастовок.

В минувшие месяцы переговоры между правительством и оппозицией не привели к компромиссу, отмечает dpa. Представители оппозиции 14 июня заявили, что продолжат обсуждение, только когда будет определен состав комитета по отбору судей. Их назначение - центральный вопрос реформы, продвигаемой правым религиозно-консервативным правительством, отмечают эксперты.

По мнению критиков, коалиция Нетаньяху стремится намеренно ослабить полномочия Верховного суда (ВС) страны, который они обвиняют в чрезмерном вмешательстве в политику. Правительству должно быть предоставлено больше полномочий при назначении судей, а парламент сможет отменять решения ВС простым большинством голосов. Противники инициативы считают эту меру опасной для израильской демократии и предупреждают о национальном кризисе. 

Акции протеста не стихают 24-ю неделю подряд

Вечером 17 июня десятки тысяч протестующих вышли на демонстрацию против планов правительства, митинги не прекращаются 24-ю неделю подряд, напомнило dpa.

В марте в стране была анонсирована "Национальная неделя паралича" - серия демонстраций и забастовок против судебной реформы, к ним начали присоединяться и ведущие больницы. После этого, 27 марта, Биньямин Нетаньяху заявил, что "принял решение приостановить второе и третье чтение" законопроекта. Парламент Израиля 20 февраля одобрил законопроект в первом чтении.

США призывали к компромиссу

В Вашингтоне говорили, что "глубоко обеспокоены" происходящим в Израиле. Белый дом призывал израильские власти найти компромисс на фоне массовых протестов. "Продолжаем настоятельно призывать израильских лидеров как можно скорее достичь компромисса. Считаем, что это лучший путь вперед для Израиля и всех его граждан", - указал руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности при Белом доме Эдриенн Уотсон, добавив, что поддержка США безопасности и демократии Израиля остается неизменной.

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