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В Израиле - 25-я неделя протестов против судебной реформы

Олег Соколенко
19 мин. назад

Десятки тысяч митингующих прошли маршем по центру Тель-Авива. Премьер Израиля Нетаньяху ранее обещал предпринять "конкретные шаги" для выполнения судебной реформы.

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Протесты против судебной реформы в Тель-Авиве (24 июня 2023 года)
Протесты против судебной реформы в Тель-Авиве (24 июня 2023 года)Фото: Ohad Zwigenberg/AP/picture alliance

В Израиле вот уже 25-ю неделю продолжаются протесты против планируемой правительством судебной реформы. В субботу, 24 июня, десятки тысяч митингующих вновь прошли маршем по центру Тель-Авива, неся транспаранты с лозунгами "Израиль в огне", передает агентство AFP.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 18 июня пообещал перейти к "практическим шагам" для реализации спорной судебной реформы. Он обвинил оппозицию в лице экс-премьера Яира Лапида и бывшего министра обороны Бени Ганца в затягивании переговоров, которые велись при посредничестве президента Израиля Ицхака Герцога.

Нетаньяху заявил, что реформа будет проведена в соответствии с "полученным нами мандатом на изменения в судебной системе", напомнив о победе своей партии "Ликуд" на досрочных выборах в Кнессет (парламент Израиля) в ноябре 2022 года. Между тем Яир Лапид предупредил, что решение "нанесет смертельный удар по экономике, поставит под угрозу безопасность и расколет израильский народ на части".

Переговоры Нетаньяху с оппозицией не привели к компромиссу

Парламент Израиля 20 февраля одобрил законопроект о судебной реформе в первом чтении. В марте Нетаньяху, на фоне продолжающихся протестов и анонсированной забастовочной "Национальной недели паралича" согласился отложить второе и третье чтение законопроекта и вступил в переговоры с оппозицией.

Однако за прошедшие несколько месяцев эти переговоры не привели к компромиссу. Представители оппозиции 14 июня заявили, что продолжат обсуждение лишь после определения состава комитета по отбору судей. Их назначение - центральный вопрос реформы, продвигаемой правым религиозно-консервативным правительством, отмечают эксперты.

По мнению критиков, коалиция Нетаньяху стремится намеренно ослабить полномочия Верховного суда (ВС) страны, который они обвиняют в чрезмерном вмешательстве в политику. Правительству должно быть предоставлено больше полномочий при назначении судей, а парламент сможет отменять решения ВС простым большинством голосов. Противники инициативы считают эту меру опасной для израильской демократии и предупреждают о национальном кризисе.

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