Противники судебной реформы разбили лагерь перед Кнессетом

Противники судебной реформы разбили лагерь перед парламентом Израиля в Иерусалиме. Палатки установили сотни человек. Утром Кнессет возобновит рассмотрение ключевого законопроекта, голосование назначено на понедельник.

Противники судебной реформы разбили вечером в субботу, 22 июля, лагерь перед парламентом Израиля в Иерусалиме, передает агентство AFP. По его данным, палатки у здания Кнессета установили сотни человек.

"Они пытаются разрушить всю демократию, основные гражданские права, - цитирует агентство слова участницы протеста Керен Мор о правящей коалиции во главе с премьер-министром Биньямином Нетаньяху. - И мы здесь, чтобы их остановить".

Утром в воскресенье, 23 июля, израильский парламент планирует возобновить рассмотрение ключевого законопроекта об отмене "стандарта разумности" - права Верховного суда пересматривать решения правительства, которые он считает выходящими за рамки разумного. Ранее Кнессет уже принял законопроект в первом чтении, документ одобрила комиссия парламента Израиля по законодательству. Решающее голосование по поводу принятия закона во втором и третьем чтениях запланировано на понедельник.

Протестный марш из Тель-Авива в Иерусалим

Тысячи протестующих дошли 22 июля до Иерусалима из Тель-Авива. Их марш начался двумя днями ранее, а колонна между двумя главными городами Израиля растянулась на 70 километров. По данным СМИ, в центре Иерусалима к вечеру субботы собрались около 85 тысяч человек, а в центре Тель-Авива - примерно 170 тысяч. Акции протеста прошли также и в других крупных городах страны, таких как Беэр-Шева, Герцлия и Кфар-Саба. В некоторых случаях дело дошло до столкновений с полицией.

Давление на правительство Израиля усилила армия. Более 10 тысяч резервистов пригрозили, что покинут службу в знак протеста, если закон будет принят. Министр обороны Йоав Галант заявил, что пытается "найти консенсус". По данным СМИ, он пытается отложить рассмотрение спорного законопроекта.

Протесты в Израиле продолжаются больше полугода

Протесты против объявленной правительством Нетаньяху судебной реформы продолжаются в Израиле с первой половины января. По мнению критиков, возглавляемая Нетаньяху коалиция стремится ослабить полномочия Верховного суда страны, который она обвиняет в чрезмерном вмешательстве в политику. Поправки в закон дадут правительству больше полномочий при назначении судей, а парламент сможет отменять решения ВС простым большинством голосов. Противники инициативы называют эту меру опасной для израильской демократии.

26 марта Нетаньяху объявил, что отправил в отставку главу Минобороны Йоава Галанта, который открыто критиковал судебную реформу. Однако спустя две недели, 10 апреля, премьер отменил собственное решение, сославшись на обострение террористической угрозы против Израиля.

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