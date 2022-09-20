Удо Линденберг: Алла Пугачева - ДНК России и ее совесть

"Зачем война" - давний дуэт российской звезды и немецкого рок-певца актуален сегодня как никогда. Удо Линденберг в интервью DW назвал Аллу Пугачеву гигантским общественным явлением.

В то время как в России политики, чиновники, пропагандисты и пользователи соцсетей накинулись на Аллу Пугачеву, которая открыто выступила против войны в Украине, в Германии ею восхищаются и поддерживают. И главный голос здесь, конечно, - реакция давнего немецкого партнера Пугачевой по сцене - рок-звезды Удо Линденберга (Udo Lindenberg ), который ответил на вопросы DW в связи с развернувшейся резкой критикой российской певицы. Но сначала о том, почему мы задали вопросы именно Линденбергу.

Удо Линденберг и Алла Пугачева: вместе против войны

Пугачева и Линденберг исполняли вместе песню "Зачем война". Их творческий союз, который уже давно стал историей, в свете актуальных событий мог бы зазвучать на злобу дня:

"Никто не хочет умирать...

Зачем война тогда?

Президент, ты же знаешь об этом.

В чем же дело?

Поделись секретом зачем солдаты

Воюют и людей убивают?

Зачем война? Зачем война?"

Это слова из песни "Зачем война", которую Алла Пугачева и Удо Линденберг спели на XII Всемирном фестивале молодежи и студентов в Москве, проходившем с 27 июля по 3 августа. Пугачева пела на русском языке, Линденберг - на немецком.

Удо Линденберг Фото: Axel Heimken/dpa/picture alliance

В интервью DW на вопрос, исполнил бы он сегодня песню "Зачем война" с Аллой Пугачевой, немецкая рок-звезда ответил так: "Эту песню мы можем исполнять снова и снова, повсюду на земле, до тех пор, пока совесть человечества наконец-то не достигнет вечного мира. А пока имеет силу следующее: если человечество не положит конец войнам, то войны когда-нибудь убьют все человечество".

DW: Господин Линденберг, вы сегодня изменили бы что-то в песне "Зачем война"?

Удо Линденберг: Ни строчки.

- Как вы думаете, Алла Пугачева может разбудить российское общество?

- Алла на протяжении десятилетий является ДНК России и частичкой совести нации. Она - гигантское общественное явление, на которое ориентируются многие люди. Если она сейчас дает четко понять, какова ее позиция, я могу себе хорошо представить, что вместе с хором других поднимающихся критических голосов она сможет всерьез разбудить многих людей, которые сейчас неуверенно ступают в тумане лживой кремлевской пропаганды, и побудить их к действию.

- У себя на родине Алла Пугачева сейчас попала под настоящий шквал критики только потому, что высказала свое мнение, отличающееся от официальной позиции. Что бы вы могли в такой момент сказать Алле, как бы вы ее поддержали?

- То, что она высказывает свое мнение, - это на вес золота, в этом сейчас нуждается российское общество. Молчание по нынешним временам - не серебро. Сохраняя молчание, становишься соучастником - соучастником всего преступления, трагедий солдат и гражданского населения, которые происходят по обе стороны (войны в Украине. - Ред.). Тот, кто молчит, принадлежит к безмолвной армии, на плечах которой эта катастрофа.

- Можно ли одной песней остановить войну?

- Песня может быть музыкальным сопровождением сильного протестного движения, которое лишит власти обезумевших поджигателей войны и будет гнать их метлой с их должностей.

"Потрясающая женщина": как отреагировали социальные сети

Удо Линденберг узнав, что на Аллу Пугачеву в России обрушился целый поток критики, процитировал в своем Facebook-аккаунте строки из песни "Зачем война" (в его посте немецкий вариант текста, мы приводим русский вариант, который исполняла Алла Пугачева)...:

"Для чего стоять нам друг против друга

И стрелять, когда мы можем друг в друге

Друзей найти?

Но прежде дружбы снова приходит смерть.

Ну почему же эта глупость все должна превзойти?"

… и цитату из поста певицы в Instagram, в котором Алла Пугачева выражает полную солидарность со своим мужем Максимом Галкиным, просит зачислить ее в ряды "иноагентов" и желает, чтобы прекратилась гибель "наших ребят за иллюзорные цели, делающие нашу страну изгоем и утяжеляющие жизнь наших граждан". Цитата Аллы Пугачевой была переведена на немецкий, что позволило поклонникам Удо Линденберга и подписчикам на его аккаунт тут же прокомментировать слова российской певицы.

"Мое уважение, госпожа Пугачева, всего Вам доброго и Вашему супругу", - написал пользователь Уве Штер (Uwe Stöhr). Многие оставили лаконичные, но искренние комментарии: "Потрясающая женщина", "Мужественно", "Побольше бы таких", "Музыка и песни могут многое изменить". Пост немецкой рок-звезды на момент публикации этой статьи собрал более трех тысяч лайков.

Музыка, которая стала историей

Самое известное совместное выступление немецкого рок-музыканта и звезды советской эстрады состоялось в 1987 году в Ленинграде. Годом позже фирма "Мелодия" выпустила совместный альбом Пугачевой и Линденберга "Песни вместо писем". Их творческий союз вошел не только в историю популярной музыки, но и в историю последнего периода холодной войны.

Алла Пугачева и Удо Линденберг исполняют дуэтом песню "Зачем война", январь 1988 года Фото: Thomas Frey/IMAGO

С середины до конца 1980-х Удо Линденберг дал несколько совместных концертов с Аллой Пугачевой. В 1985 году ему разрешили выступить в Москве, где они спели дуэтом, исполнив композицию "Wozu sind Kriege da" ("Зачем война"), предусмотрительно заменив слова "Мне страшно в этом лесу из атомных ракет" на "Мне страшно в этом лесу из западных ракет".

На концерте в Кобленце в 1987 году Удо и Алла снова исполнили дуэтом эту песню. В Германии прозвучала оригинальная версия: "Мне страшно в этом лесу из атомных ракет". "Зачем война тогда?" - эти строки Пугачева и Линденберг поют в конце песни вместе, сначала на русском, потом на немецком. В завершении выступления на концерте в Кобленце (запись есть в распоряжении DW) Удо Линденберг сердечно представляет Аллу Пугачеву зрителям и, провожая ее со сцены, говорит: "Алла Пугачева! Дружба!". И спустя почти четыре десятилетия Удо остается верен своим словам, Алла не теряет мужества, а вопрос остается прежним: "Зачем война?".

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