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О Пугачевой, Нетребко и чувстве вины - Анна Наринская

Константин Эггерт
26 февраля 2023 г.

Литературный критик и арт-куратор Анна Наринская встретилась с Константином Эггертом в Берлине и рассказала #вТРЕНДde, чем Нетребко похожа на Кевина Спейси, как Чебурашка стал милитаристским символом, и почему россияне не послушали Аллу Пугачеву.

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Константин Эггерт, российский журналист, колумнист DW
Константин Эггерт Константин Эггерт - российский журналист, автор еженедельной колонки на сайте DW.
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