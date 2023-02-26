О Пугачевой, Нетребко и чувстве вины - Анна Наринская

26.02.2023 26 февраля 2023 г.

Литературный критик и арт-куратор Анна Наринская встретилась с Константином Эггертом в Берлине и рассказала #вТРЕНДde, чем Нетребко похожа на Кевина Спейси, как Чебурашка стал милитаристским символом, и почему россияне не послушали Аллу Пугачеву.