О Пугачевой, Нетребко и чувстве вины - Анна Наринская

ПолитикаРоссияО Пугачевой, Нетребко и чувстве вины - Анна НаринскаяTo view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 videoПолитикаРоссияКонстантин Эггерт26.02.202326 февраля 2023 г.Литературный критик и арт-куратор Анна Наринская встретилась с Константином Эггертом в Берлине и рассказала #вТРЕНДde, чем Нетребко похожа на Кевина Спейси, как Чебурашка стал милитаристским символом, и почему россияне не послушали Аллу Пугачеву.https://p.dw.com/p/4ZD7WРеклама