Дума ввела в УК понятия "мобилизация" и "военное положение"

Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект о жестких наказаниях за нарушения УК в период мобилизации, военного времени и военного положения.

Российская Госдума приняла поправки к законопроекту об изменении Уголовного кодекса РФ, которые вводят в УК понятия "мобилизация", "военное время" и "военное положение". Во вторник, 20 сентября, законопроект рассмотрен и принят во втором чтении, а затем - в третьем сообщается на сайте Думы .

Ранее в тот же день глава правозащитной организации "Агора" Павел Чиков предположил, что рассмотрение документа во втором и третьем, окончательном чтении возможны в один день. "По аналогии с пакетом законов о военной цензуре он может быть одобрен Советом Федерации, подписан президентом и опубликован до конца дня", - уверен он.

В УК РФ появился целый ряд "военных" статей

Ко второму чтению в законопроект внесли ряд новых статей УК. Речь идет, в частности, о "Добровольной сдаче в плен" (статья 352.1) и "Мародерстве" (статья 356.1). "За сдачу в плен грозит от трех до 10 лет лишения свободы, если нет признаков государственной измены. За мародерство - вплоть до 15 лет колонии. В перечне отягчающих обстоятельств появляется совершение преступления "в период мобилизации или военного положения, в военное время" (статья 63)", - указал Чиков, ознакомившийся с документом.

Кроме того, документ ужесточает наказание за самовольное оставление части в период мобилизации и военного положения (статья 337 УК), оно составит до 10 лет колонии. "За отказниками тоже пришли. Неисполнение подчиненным приказа начальника, отданного в установленном порядке, в период военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий, а равно отказ от участия в военных или боевых действиях предлагается наказывать лишением свободы на срок от двух до трех лет", - пишет далее правозащитник.

Призванные на военные сборы россияне, находящиеся в запасе, будут нести уголовную ответственность за неявку или дезертирство наравне с контрактниками и призывниками, следует из внесенных в Госдуму поправок, указывает агентство "РИА Новости".

Также сообщается о нескольких статьях о неисполнении государственного оборонного заказа и нарушение условий государственного контракта.

Новый закон может вступить в силу уже завтра

Поправки в УК о военном положении и крупных сроках за отказ воевать уже в среду окажутся на подписи президента. В Совфеде собираются принимать их завтра, сообщает издание "Вёрстка" со ссылкой на три источника, близкие к Совету Федерации.



По словам одного из источников, до вечера вторника, 20 сентября, может быть принято решение о целесообразности объявления мобилизации. В случае положительного решения к военным и запасникам немедленно начнут применяться срочно поправленные нормы УК РФ.

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