Киев просит украинцев покинуть Крым: 577-й день войны

Россия нанесла новый удар дронами, 14 из 15 из них сбиты ВСУ. Вице-премьер Верещук попросила украинцев переждать деоккупацию Крыма вне полуострова. В ВСУ заявили о прорыве обороны РФ у Вербового.

На 577-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину, в субботу, 23 сентября, российские войска продолжают удерживать захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины отражают агрессию. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно.

В ночь на субботу российские войска совершили новую атаку с применением дронов-камикадзе. Украинские силы противовоздушной обороны уничтожили 14 российских ударных дронов типа Shahed из 15 выпущенных по территории страны, сообщили в воздушных силах Украины. Целями беспилотных летательных аппаратов были объекты в Запорожской и Днепропетровской областях, добавили военные.

Верещук призвала украинцев временно уехать из Крыма

Вице-премьер и министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук призвала всех украинцев "по возможности уехать из Крыма". "Переждать деоккупацию полуострова на подконтрольной территории или в третьих странах", - написала она в соцсетях.

В свою очередь "губернатор" аннексированного РФ полуострова Михаил Развожаев сообщил, что в Севастополе отработала система противовоздушной обороны и ракетные обломки упали в районе причала в Сухарной балке. Telegram-канал "Крымский ветер" опубликовал фото, на которых виден дым в этом районе. Местные жители рассказали изданию "Агентство", что рядом с местом взрыва находятся стоянки кораблей, а также 13-й судоремонтный завод, на котором ремонтируют корабли ВМФ. Попал ли снаряд в строения завода, неизвестно.

Позже Развожаев заявил о предстоящей проверке готовности временных укрытий в Севастополе после участившихся украинских атак. "Мы готовили убежища, пока в городе было относительно спокойно, еще год назад. Но то, что происходит сейчас - это уже реальность. И все предусмотреть невозможно. Есть и человеческий фактор", - написал он в соцсетях. Отдельно Развожаев подчеркнул, что за обустройство временных укрытий должны отвечать сами жители. "Подчеркиваю, укрытия - временные, это не бомбоубежища. Они нужны, в основном, чтобы укрыться от осколков ракет и выбитых стекол. Это тоже нужно понимать", - указал он.

Ход боевых действий

По данным Генштаба ВСУ, за сутки произошло 15 боевых столкновений. Помимо ночного обстрела ударными дронами, российские войска нанесли 5 ракетных и 44 авиационных удара, совершили 22 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам соседней страны, в результате чего есть раненые и погибшие, указывается в вечерней оперативной сводке в Facebook.

Россияне безуспешно пытаются восстановить утраченные позиции близ Клещеевки в Донецкой области, а украинцы вытесняют противника в районе Вербового Запорожской области, отмечается далее. ВСУ продолжают наступление на Мелитопольском и Бахмутском направлениях и истощают армию РФ вдоль всей линии фронта, заявили в украинском Генштабе. За сутки украинская авиация нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 4 - по зенитно-ракетным комплексам россиян, а подразделения ракетных войск поразили один район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, один зенитно-ракетный комплекс, 5 артиллерийских средств и одну радиолокационную станцию противника, сообщается в сводке.

Командующий группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский заявил, что ВСУ прорвали российскую линию обороны у села Вербовое в Запорожской области. "На левом фланге около Вербового у нас есть прорыв, и мы продолжаем продвигаться дальше. Не так быстро, как ожидалось, не так, как в фильмах о Второй мировой. Главное не потерять эту инициативу", - сказал он в интервью CNN. Независимо проверить заявление Тарнавского пока невозможно, но анализ доступных видео из открытых источников позволяет предположить, что некоторые украинские подразделения действительно пересекли важную линию обороны РФ у Вербового, отмечает телеканал.

Результаты удара по штабу Черноморского флота РФ

В Украине сообщили о последствиях нанесенного накануне удара по штабу Черноморского флота РФ. Он был совершен во время заседания там военного руководства, утверждают представители Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины (ССО). "Кропотливая работа Сил специальных операций позволила "вовремя и точно" поразить штаб Черноморского флота во время проведения совещания руководящего состава флота РФ", - говорится в сообщении украинских военных. "Результат - десятки погибших и раненых оккупантов, среди которых высший руководящий состав флота", - заявили в ССО.

В свою очередь глава Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что в результате атаки 22 сентября погибли минимум 9 человек, ранения получили 16. По словам Буданова, среди раненых - командующий группировки генерал-полковник Романчук, который, по данным военной разведки, находится в очень тяжелом состоянии.

Министерство обороны России до сих пор не прояснило ситуацию.

Зеленский по пути из Канады сделал остановку в Польше

Президент Украины Владимир Зеленский на пути из Канады сделал остановку в Люблине, где поблагодарил жителей Польшиза поддержку страны, отражающей вторжение российских войск. "Я считаю, что любые вызовы на нашем общем пути - это ничто по сравнению с тем, что есть такая прочность между нашими людьми", - заявил он и особо выделил гордость "тем, что у Украины есть такое сильное соседство".

Ранее Зеленский в ирландском аэропорту провел незапланированную встречу с главой Переходного суверенного совета Судана Абделем Фаттах аль-Бурханом. "Обсудили общие вызовы безопасности, а именно деятельность незаконных вооруженных формирований, финансируемых Россией. Пригласил поддержать инициативу Grain from Ukraine и принять участие в нынешнем саммите. Рассмотрели возможные площадки для усиления взаимодействия Украины и Африки", - прокомментировал итоги встречи украинский президент.

Рогозин назначен "сенатором" от Запорожской области

Между тем, бывший глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин получил пост "сенатора" от оккупированной Россией Запорожской области. "Для меня честь защищать интересы Запорожской области и в целом Новороссии", - написал он в своем Telegram-канале.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков обвинил ВСУ в обстреле города Шебекино. Никто не пострадал, в производственном цехе одного из промышленных предприятий пробита кровля, добавил глава российского региона.

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