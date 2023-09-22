ФРГ ожидает от Польши дальнейших поставок оружия Украине

Берлин приветствует разъяснение президента Польши Анджея Дуды. Тот заявил, что слова польского премьера Матеуша Моравецкого о прекращении поставок вооружений Украине были превратно истолкованы.

Власти Германии ожидают от Польши дальнейших поставок оружия Украине в свете резонансных высказываний ведущих польских политиков. "Мы как федеральное правительство исходим из того, что Польша продолжит проявлять солидарность (с Украиной. - Ред.)", - заявил в пятницу, 22 сентября, официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт (Steffen Hebestreit).

Берлин приветствует разъяснение польского президента Анджея Дуды. Из слов главы государства следует, что высказывания премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого были ошибочно истолкованы, добавил Хебештрайт.

Президент Польши: Речь - о невозможности передать Киеву новейшее оружие

Моравецкий 20 сентября написал в соцсети X: "Украина защищается от российского зверского нападения, и я понимаю эту ситуацию, но, как и говорил, мы будем защищать нашу страну. Мы больше не передаем Украине вооружения, так как сейчас вооружаем Польшу".

На следующий день Анджей Дуда объяснил, что польский премьер имел в виду лишь новейшие образцы вооружений. "Мы не можем передать кому-либо другому наше новое вооружение, которое сейчас покупаем за миллиарды долларов для польской армии, чтобы укрепить ее, укрепить безопасность Польши", - указал Дуда в интервью телеканалу TVN24. Однако Варшава продолжит выполнять подписанные ею с Киевом контракты, добавил он.

Германия со своей стороны сохраняет приверженность непрерывным поставкам оружия Украине, отметил представитель правительства ФРГ. Канцлер Олаф Шольц (Olaf Scholz) неоднократно подчеркивал, что Берлин продолжит поддерживать Киев столько, сколько потребуется, указал Хебештрайт.

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