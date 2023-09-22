  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Нагорный Карабах
Ситуация в Беларуси
ПолитикаКанада

Владимир Зеленский находится с официальным визитом в Канаде

Сергей Ромашенко
22 сентября 2023 г.

В Оттаве президента Украины официально встретил премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Это первый визит Зеленского в Канаду со времени российского вторжения в Украину.

https://p.dw.com/p/4Wi4I
Зеленский в аэропорту Оттавы
Зеленский в аэропорту ОттавыФото: Justin Tang/The Canadian Press via AP/picture alliance

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 22 сентября, был официально принят в Канаде премьер-министром этой страны Джастином Трюдо.

Зеленский прибыл в здание парламента в столице Канады Оттаве. В Оттаве он проведет переговоры с Трюдо и выступит с речью в парламенте. Позднее президент Украины направится в Торонто, где встретится с представителями канадской экономики и украинской общины.

Трюдо назвал визит Зеленского "очень волнующим днем для Канады". Он выразил удовлетворение тем, что имеет возможность лично засвидетельствовать Зеленскому "мощную и однозначную поддержку" со стороны канадцев. Зеленский выразил благодарность за непоколебимую поддержку Украины со стороны Канады.

"Я привез много теплых слов и благодарностей от украинцев. Канада - прекрасная страна. Я знаю, что она прекрасная, но сейчас у меня нет времени увидеть ее. После победы мы наверняка вернемся сюда, возможно вместе с детьми", - сказал Зеленский.

Первый визит Зеленского в Канаду после начала война

Это первый визит Владимира Зеленского в Канаду после начала российского вооруженного вторжения в Украину в феврале 2022 года и его третья остановка в рамках нынешнего турне по Северной Америке. 18 сентября Зеленский прибыл в Нью-Йорк для участия в Генеральной Ассамблее ООН, а накануне посетил Вашингтон, где встретился с членами Конгресса США и был принят в Белом доме президентом США Джо Байденом.

Дополнительная остановка в Канаде была неожиданно объявлена в ночь на 22 сентября.

Одна из задач нынешнего турне Зеленского - убедить уставших от войны скептиков в правильности его курса и объяснить, почему переговоры с Москвой в настоящее время немыслимы. На этот раз Зеленский звучал менее требовательно, чем в ходе прежних зарубежных визитов, и постоянно подчеркивал свою благодарность за помощь, которую Украине оказывают западные союзники.

Смотрите также:

Танки "Леопард" помогут Украине?

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Почему Польша отказала Украине в оружии и что говорят в Киеве. DW Новости (21.09.2023)

Почему Польша отказала Украине в оружии и что говорят в Киеве. DW Новости (21.09.2023)

Премьер-министр Польши заявил, что Варшава больше не передает оружие Украине, так как вооружается сама. Заявления было сделано на фоне развивающегося конфликта вокруг экспорта украинского зерна: Польша запретила его ввоз на свою территорию, Киев, в свою очередь, обратился в ВТО. Между тем Россия впервые за полгода вновь атаковала энергообъекты Украины.
Политика21 сентября 2023 г.35:57 мин.
external

Россия бомбит родной город Зеленского, ожесточенные бои на юге Украины. DW Новости (09.09.2023)

Россия бомбит родной город Зеленского, ожесточенные бои на юге Украины. DW Новости (09.09.2023)

Число пострадавших от российского ракетного удара по Кривому Рогу выросло до 74 человек, сообщил глава Совета обороны города. Один человек погиб. Ракета разрушила здание полиции Кривого Рога и повредила соседние жилые дома. Тем временем на южном направлении контрнаступления ВСУ продолжаются ожесточенные бои.
Политика9 сентября 2023 г.33:34 мин.
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Ракеты ATACMS

NBC News: США передадут Украине ракеты ATACMS

Конфликты22 сентября 2023 г.
1 стр. из 2
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Термостат на батарее

Вторая зима без газа из России. В Германии "учебная тревога"

Вторая зима без газа из России. В Германии "учебная тревога"

Экономика и бизнес22 сентября 2023 г.
Очередная группа мигрантов из Африки достигла берегов острова Лампедуза, 18 сентября 2023 года

Европа на пороге нового миграционного кризиса

Европа на пороге нового миграционного кризиса

Миграция22 сентября 2023 г.
Большие буквы AfD, обозначающие аббревиатуру партии "Альтернатива для Германии"

"Альтернатива для России": идеологический сдвиг АдГ к Кремлю

"Альтернатива для России": идеологический сдвиг АдГ к Кремлю

Политика22 сентября 2023 г.
Плакат на спине человека: "Иностранный агент"

Казахстан опубликовал свой "список иноагентов". Зачем?

Казахстан опубликовал свой "список иноагентов". Зачем?

Политика22 сентября 2023 г.
На 45-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО, проходящей до 25 сентября 2023 года в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, в список Всемирного наследия было включено порядка 40 новых объектов

Всемирное наследие ЮНЕСКО. Новые объекты

Всемирное наследие ЮНЕСКО. Новые объекты

Культура22 сентября 2023 г.21 фото
Туристы в португальской столице Лиссабоне

В Европе бум туризма, причем без россиян и пока без китайцев

В Европе бум туризма, причем без россиян и пока без китайцев

Экономика и бизнес22 сентября 2023 г.
На главную страницу