Владимир Зеленский находится с официальным визитом в Канаде

В Оттаве президента Украины официально встретил премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Это первый визит Зеленского в Канаду со времени российского вторжения в Украину.

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 22 сентября, был официально принят в Канаде премьер-министром этой страны Джастином Трюдо.

Зеленский прибыл в здание парламента в столице Канады Оттаве. В Оттаве он проведет переговоры с Трюдо и выступит с речью в парламенте. Позднее президент Украины направится в Торонто, где встретится с представителями канадской экономики и украинской общины.

Трюдо назвал визит Зеленского "очень волнующим днем для Канады". Он выразил удовлетворение тем, что имеет возможность лично засвидетельствовать Зеленскому "мощную и однозначную поддержку" со стороны канадцев. Зеленский выразил благодарность за непоколебимую поддержку Украины со стороны Канады.

"Я привез много теплых слов и благодарностей от украинцев. Канада - прекрасная страна. Я знаю, что она прекрасная, но сейчас у меня нет времени увидеть ее. После победы мы наверняка вернемся сюда, возможно вместе с детьми", - сказал Зеленский.

Первый визит Зеленского в Канаду после начала война

Это первый визит Владимира Зеленского в Канаду после начала российского вооруженного вторжения в Украину в феврале 2022 года и его третья остановка в рамках нынешнего турне по Северной Америке. 18 сентября Зеленский прибыл в Нью-Йорк для участия в Генеральной Ассамблее ООН, а накануне посетил Вашингтон, где встретился с членами Конгресса США и был принят в Белом доме президентом США Джо Байденом.

Дополнительная остановка в Канаде была неожиданно объявлена в ночь на 22 сентября.

Одна из задач нынешнего турне Зеленского - убедить уставших от войны скептиков в правильности его курса и объяснить, почему переговоры с Москвой в настоящее время немыслимы. На этот раз Зеленский звучал менее требовательно, чем в ходе прежних зарубежных визитов, и постоянно подчеркивал свою благодарность за помощь, которую Украине оказывают западные союзники.

Смотрите также: