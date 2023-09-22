Удар Украины по штабу ЧФ и другие события 576-го дня войны

На 576-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины.

Удар по штабу ЧФ России в Севастополе

Украинская армия нанесла ракетный удар по штабу Черноморского флота России в Севастополе, заявил "губернатор" аннексированного города Михаил Развожаев. По его данным, гражданская инфраструктура штаба не получила повреждений, люди, находившиеся на улице, не пострадали. Минобороны России заявило, что во время удара ВСУ по Севастополю пропал без вести один военный, здание штаба получило повреждения.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) официально подтвердили удар по штабу Черноморского флота в аннексированном Севастополе. Как сообщило Управление стратегических коммуникаций ВСУ, удар был нанесен около 12.00. Другие подробности не приводятся. Между тем украинское интернет-издание "Инсайдер.ua" опубликовало в Telegram-канале видео попадания ракеты в штаб Черноморского флота РФ в аннексированном Севастополе. На записи видно, как ракета падает на горящее здание, над которым стоят клубы черного дыма. "Как видите, попаданий было несколько", - подчеркивается в публикации.

Россия продолжает обстрелы украинских населенных пунктов

В результате российского ракетного обстрела города Кременчуг ранены 15 человек, в том числе ребенок, один человек погиб, сообщил председатель Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин. Ранее офис Генпрокурора Украины сообщил, что в результате ракетного обстрела города Курахово Покровского района Донецкой области ранены 16 человек. По данным следствия, 21 сентября в 22:00 российские войска нанесли удар по жилому кварталу города, предположительно, двумя ракетами "Искандер".

И Россия, и Украина подверглись "необычайно интенсивным атакам глубоко в тылу" за последние четыре дня, однако взрывы на аэродроме Чкаловский в Московской области, скорее всего, вызовут "наибольшую стратегическую озабоченность" у российского руководства, считает британская военная разведка. "Это чувствительное место, поскольку там базируются специальные военные самолеты, а также VIP-транспорт для российских лидеров", - говорится в ежедневной сводке Минобороны Великобритании. Британские военные отмечают, что самолеты на этой базе "особенно важны", поскольку они "выполняют задачи, включающие сбор данных радиоэлектронной разведки". Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины ранее сообщило, что "неизвестные диверсанты" взорвали самолеты Ан-148 и Ил-20 и вертолет Ми-28Н на аэродроме Чкаловский 18 сентября.

Контрнаступление ВСУ

Украинская бронетехника вышла за последнюю линию обороны российской армии на западе Запорожской области, сообщил американский Институт изучения войны (ISW) со ссылкой на результаты изучения данных геолокации. В очередной сводке ISW отмечается, что именно эту линию обороны сейчас штурмуют подразделения ВСУ. В то же время аналитики указывают, что несмотря на продвижение бронетехники, еще рано утверждать, что украинские войска прорвали трехслойный оборонительный рубеж армии РФ. Аналитики ISW отмечают, что впервые наблюдают использование бронетехники ВСУ за пределами российской линии обороны.

В районе Клещеевки Донецкой области продолжаются тяжелые бои, в частности, вблизи железной дороги, по которой происходит снабжение российских сил, сообщил руководитель пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш. "Сейчас там идут тяжелые бои в районе железной дороги. Железная дорога находится также под постоянными артиллерийскими обстрелами как их, так и нашими. Нельзя сказать, что они контролируют прямо полностью железную дорогу", - сказал Евлаш. По его словам, украинские войска сейчас пытаются закрепиться на этом участке, чтобы "полностью уже отбить у оккупантов любые намерения продвигаться на этом направлении" и чтобы вернуть под контроль железную дорогу.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ собираются освободить Бахмут и еще два города. Об этом он сказал во время дискуссии с американскими редакторами в Вашингтоне. "Мы деоккупируем Бахмут", - заявил Зеленский. "Я думаю, что мы деоккупируем еще два города, - добавил он. - Я не скажу вам, в каких городах, извините. Итак, у нас есть план. Очень, очень всеобъемлющий план". 15 сентября Генштаб ВСУ сообщил об освобождении деревни Андреевка на Бахмутском направлении. А 17 сентября войска РФ были выбиты из Клещеевки вблизи Андреевки.

США передадут Украине дальнобойные ракеты

США передадут Украине "небольшое количество" дальнобойных ракет ATACMS. Об этом, как сообщает телеканал NBC News, уведомил своего украинского коллегу Владимира Зеленского президент США Джо Байден. Источниками этой информации канал назвал трех чиновников Белого дома и представителя Конгресса. Собеседники телеканала не уточнили, когда США поставят ракеты или сделают публичное заявление об этом. Украина уже давно призывает США поставить ей ракеты ATACMS. Они позволили ВСУ наносить удары по складам, центрам снабжения и командным пунктам России в тылу. В арсенале США имеется несколько моделей ATACMS дальностью от 160 до 300 км.

Владимир Зеленский сообщил, что на встрече в Белом доме с Джо Байденом 21 сентября в числе прочего обсуждалось системное усиление оборонных возможностей Украины. По его словам, лидеры двух стран договорились о совместном производстве оружия и оборонных систем. "Готовим промышленную базу, чтобы производить системы ПВО", - сказал Зеленский. "Украина выстоит в этой войне. Но мы должны создать надежную защиту от повторения агрессий", - подчеркнул он.

Джо Байден заявил, что танки Abrams поступят на Украину уже на следующей неделе, США расширят поставки Киеву средств противовоздушной обороны, в том числе новых зенитно-ракетных комплексов HAWK. Американский президент сказал, что он "одобрил очередной транш помощи Украине в сфере безопасности", который Пентагон оценил в 325 млн долларов. В него входят зенитные ракеты, боеприпасы для высокоточных реактивных систем залпового огня HIMARS, противотанковое оружие и артиллерийские снаряды.

Рост военных расходов в России

Власти России планируют в 2024 году значительно увеличить расходы на оборону, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на готовящийся проект федерального бюджета. Согласно документу, они вырастут до 10,8 трлн рублей, или 6% ВВП, по сравнению с 6,4 трлн рублей (3,9% ВВП) в 2023 году. До начала военного нападения на Украину в российский военный бюджет закладывалось всего 3,6 трлн рублей, или 2,7% ВВП, отмечает агентство.

Экспорт украинского зерна

Еще три грузовых судна приближаются к украинским портам в Черном море для загрузки экспортной продукцией, сообщил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков. По его словам, балкеры Azara, Ying Hao 01, Eneida подтвердили готовность воспользоваться временным коридором для гражданских судов, созданным Украиной после выхода России из "зерновой сделки", и движутся в направлении портов Южный и Черноморск. Они должны вывезти из страны 127 тысяч тонн сельхозпродукции и железной руды в Китай, Египет и Испанию. Первыми судами, которые воспользовались временным коридором, были балкеры Resilient Africa и Aroyat, экспортировавшие более 20 тысяч тонн украинской агропродукции для стран Азии и Африки.

Министерство юстиции Латвии готовит законопроект, запрещающий пребывание зарегистрированных в РФ и Беларуси транспортных средств в стране, сообщила глава ведомства Инесе Либиня-Эгнере. По ее словам, если в течение трех месяцев транспортное средство не будет перерегистрировано или вывезено из Латвии, то оно будет конфисковано. О сроках подготовки и принятия законопроекта не сообщается.

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