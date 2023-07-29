Футбольные клубы Крыма играют в лиге РФ: запрет УЕФА обошли?

Команды из Севастополя и Ялты стартовали во второй лиге РФ, хотя УЕФА запретила крымским клубам играть в российских турнирах. Как так вышло и какие санкции грозят России - у DW.

Вторая лига России по футболу обычно не привлекает к себе международного внимания. Но в июле происходящим в этом турнире заинтересовался Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Причина: в сезоне 2023/24 в "дивизионе Б" второй лиги РФ наряду с командами из Ростова, Ставрополя и Майкопа стартовали клубы с аннексированного Россией украинского полуострова Крым - ФК "Севастополь" и ялтинский "Рубин".

При этом УЕФА еще в 2014 году запретил крымским командам играть в официальных российских турнирах. Как клубы из Крыма появились в российских соревнованиях вопреки бану и какие будут последствия, разбиралась DW.

Клубы Крыма уже играли в турнирах РФ полгода

Первая попытка интегрировать крымские футбольные клубы в российские соревнования состоялась вскоре после аннексии полуострова. Летом 2014 года три команды, которые ранее выступали в украинских турнирах, создали новые российские юрлица и подали заявки во вторую лигу РФ. Вторая лига - третий по силе дивизион России после премьер-лиги (РПЛ) и первой лиги.

Еще в марте 2014 года фанаты "Севастополя" ездили на гостевой матч во Львов с флагом Украины Фото: Yuriy Dyachshyn/AFP/Getty Images

"Севастополь", скрытый под аббревиатурой СКЧФ, симферопольский ТСК (переименованная украинская "Таврия") и ялтинская "Жемчужина" успели тогда провести полгода в российском турнире, сыграв 17-18 матчей. Но в декабре 2014 года исполнительный комитет УЕФА запретил футбольным клубам из Крыма "участвовать в соревнованиях, организованных Российским футбольным союзом". РФС тогда подчинился решению европейской организации и исключил крымские команды из второй лиги, аннулировав результаты их матчей.

"Наплевать на УЕФА": футбольное решение дошло до Путина

С тех пор в Крыму действует "специальная зона" под эгидой УЕФА. На практике это означает, что команды полуострова могут играть официальные матчи только между собой, без возможности выхода на международный уровень. Вплоть до полномасштабного вторжения российских войск в Украину такое положение дел не подвергалось пересмотру. Но с весны-лета 2022 года, после начала полномасштабной войны и связанного с этим отстранения сборной РФ и футбольных клубов от международных соревнований, давление на РФС усилилось. Госчиновники все чаще стали требовать допустить крымчан до футбольных лиг РФ.

"Мы терпели и понимали, что включение наших клубов может болезненно отразиться на РФС, но теперь, после 24 февраля, стало очевидно, что ориентироваться на европейское сообщество не стоит. Сегодня крымские футбольные команды должны быть включены в РФС, присутствовать в РПЛ, первой и второй лигах. Мы уже не можем равняться на ФИФА и УЕФА, которые выдали российскому футболу черную метку", - заявила в августе 2022-го член Совета Федерации от аннексированного Крыма Ольга Ковитиди. А депутат Госдумы от "Единой России" Роман Терюшков высказался еще прямее и призвал "наплевать на позицию УЕФА и ФИФА".

Уже осенью 2022 года решение по крымскому футболу вышло на высший государственный уровень. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко доложил президенту Владимиру Путину: "С РФС договорились, что интегрируем новые территории в наши регулярные чемпионаты по футболу".

"Играть может даже Буркина-Фасо": реформа для обхода запрета?

Весной стал вырисовываться формат участия крымчан в российских турнирах. В мае было объявлено о реформе второй лиги . Ранее это был единый дивизион, который подразделялся на географические зоны. А с сезона 2023/24 вторую лигу разбили на "дивизион А", который сохранил статус профессионального, и "дивизион Б", который объявили любительским. В последнем и играют "Севастополь" с ялтинским "Рубином".

"Статус дивизиона не полупрофессиональный. Этот статус позволяет играть в турнире совершенно разным клубам. Например, командам медиалиги. Там может сыграть даже сборная Буркина-Фасо", - заявил президент Футбольной национальной лиги (ФНЛ) Наиль Измайлов. Со сборной Буркина-Фасо футбольный чиновник перегнул: по регламенту в российской второй лиге запрещено участие иностранных футболистов.

Из-за этого правила "Севастополю" даже пришлось расстаться с несколькими игроками, которые не смогли получить российское футбольное гражданство. "Кто смог сделать российские футбольные паспорта, тех мы заявили. Для его получения нашим игрокам нужно было соблюсти несколько правил: не быть заигранным за сборную Украины и иметь близких родственников, рожденных на территории РФ", - объяснял гендиректор клуба Валерий Чалый. У четырех игроков "Севастополя" близких родственников в России не нашлось. Некоторые из этой четверки начали играть за команду еще более 10 лет назад в украинских турнирах, Как выяснила DW, по меньшей мере, несколько из них все еще пытаются оформить документы для футбольного паспорта РФ, чтобы вернуться в обрусевший "Севастополь".

РФС отрицает связь с лигой, в которой играют крымчане Фото: Mikhail Tereshchenko/TASS/dpa/picture alliance

Другой пункт аргументации российской стороны связан с тем, что вторая лига подчинена не РФС напрямую, а Футбольной национальной лиге (ФНЛ). Напомним, УЕФА в 2014 году запретил клубам Крыма играть в соревнованиях, "организованных РФС". "Соревнование ("дивизион Б" второй лиги. - Ред.) является любительским, оно проводится ФНЛ. Это написано в документах. У этих клубов свой правовой статус. Мы не должны допускать к участию профессиональные футбольные клубы (из Крыма. - Ред.) в профессиональных соревнованиях под эгидой РФС. А тут решение ФНЛ, это их соревнование", - оправдывался генсек РФС Максим Митрофанов.

Впрочем, ФНЛ, согласно сведениям на ее сайте , проводит соревнования "по поручению РФС" и действует в соответствии с уставом РФС. Примечательно и то, что ФНЛ по собственным данным "объединяет нелюбительские футбольные клубы РФ первого и второго дивизиона", что не согласуется с любительским статусом "дивизиона Б" второй лиги.

Примечательно, что "Севастополь" и "Рубин" не стали подавать заявки на участие в Кубке России - турнире, проводимом под эгидой РФС, в котором могут играть команды из всех российских лиг. В ялтинском клубе объяснили это желанием "сконцентрироваться на игре во второй лиге", а севастопольцы - отсутствием "ресурсов". "Нет возможностей просто участвовать как по спортивным составляющим, так и по другим", - сказал гендиректор клуба Валерий Чалый. Появление крымчан в Кубке России стало бы прямым нарушением решения УЕФА.

Какие футбольные санкции грозят России

Украинская ассоциация футбола (УАФ) отреагировала на игру крымских команд в чемпионате России. Украинская сторона попросила "рассмотреть возможность исключения РФС из состава ФИФА и УЕФА", говорится в официальных письмах УАФ, с которыми ознакомилась DW, в адрес двух международных футбольных организаций.

Исключение из ФИФА и УЕФА грозит фатальными последствиями Фото: Andre M. Chang/Zuma/picture alliance

Российские клубы и сборная уже отстранены от международных матчей, но исключение из ФИФА и УЕФА подразумевает "совсем другой уровень изоляции", объяснял российский спортивный юрист Михаил Прокопец. Последствия описывал спортивный портал Sports.ru: во-первых национальная сборная не сможет проводить даже товарищеские матчи, потому что их надо согласовывать с ФИФА. Останется только возможность игр с непризнанными странами. Во-вторых, российские клубы не смогут больше совершать международные трансферы и рискуют бесплатно терять игроков. В-третьих, УЕФА и ФИФА перестанут выделять деньги на развитие детско-юношеского футбола в России - сейчас такие платежи еще сохраняются.

В УЕФА в ответ на запрос DW отметили, что "оценивают ситуацию" с крымскими клубами, "особенно в свете решения 2014 года о запрете крымским клубам участвовать в соревнованиях под эгидой РФС". "Мы находимся в контакте с РФС и УАФ", - добавили в пресс-службе организации. В УЕФА отказались от дальнейших комментариев и проигнорировали вопросы DW о возможных санкциях в отношении России и о сроках принятия решения.

Тем временем "Севастополь" и "Рубин" после двух туров возглавляют свою подгруппу во второй лиге - а значит, уже зимой потенциально будут претендовать на повышение в профессиональный "дивизион А". В субботу, 29 июля, ялтинский клуб проводит очередной матч на территории России - в Майкопе против местной "Дружбы".

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