Власти "ЛНР" сообщили о нескольких взрывах на газопроводе в Луганске

Мощный взрыв прогремел в ночь на субботу, 19 февраля, в Луганске. Как сообщает агентство Луганскинформцентр, взорвался газопровод. На видео, обнародованном в его Telegram-канале , запечатлено осветившее ночной город ярко-желтое зарево.

Согласно сведениям, полученным агентством от очевидцев, очаг возгорания находится в районе завода "Горизонт". По некоторым данным, произошла авария на газораспределительном узле в районе улицы 2-я Беломорская. На место произошедшего выехали аварийные бригады.

"В 00:10 (совпадает с мск) 19 февраля начали поступать звонки о крупном возгорании на газопроводе в районе Малой Вергунки, аварийные бригады ГУП "Луганскгаз" выехали на место инцидента", - написано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале предприятия.

После первого взрыва последовал второй

Позже поступили сообщения еще об одном взрыве. "В Луганске еще один взрыв!" - написал представитель "Луганской народной республики" ("ЛНР") в политической подгруппе контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе Родион Мирошник в своем Telegram-канале. По его информации, второй взрыв произошел в Каменнобродском районе города.

Как сообщили позже пресс-службе государственного унитарного предприятия "Луганскгаз", второй взрыв прогремел примерно в 00.40 по местному времени. Вскоре после этого аварийные бригады прибыли на место инцидента. По предварительным сведениям, местом происшествия стала газовая заправка.

"МЧС ЛНР удалось в кратчайшие сроки ликвидировать возгорание. На месте работают специалисты правоохранительных органов. Причины взрыва выясняются", - говорится в сообщении пресс-службы "Луганскгаз".

Генеральный директор компании Татьяна Богородько назвала диверсией оба взрыва. По ее словам, такой вывод сделан после "оценки характера повреждений" газопровода. По сведениям компании "Луганскгаз", на данный момент от системы газоснабжения временно отключено 95 абонентов.

Сообщается и о третьем взрыве

Газопровод в Луганске был подорван в ночь на субботу не менее чем в трех местах. Такие сведения предоставил ТАСС источник в силовых структурах "Луганской народной республики".

"Было не менее трех взрывов. На улице Фрунзе в районе Малая Вергунка газопровод был подорван в двух местах. Спустя примерно полчаса произошел взрыв на улице Веселогоровская в Каменнобродском районе", - цитирует агентство своего собеседника.

Инфраструктура не пострадала

Взрывы, произошедшие на газопроводе в "ЛНР", не отразились на работе инфраструктуры, сообщил глава МЧС "ЛНР" Евгений Кацавалов на совещании в Ростове-на-Дону.

"В течение часа произошло два взрыва на газопроводе. Загорания были ликвидированы. На инфраструктуру они не повлияли", - заявил он журналистам.

"Нафтогаз" заявляет о непричастности к взрывам

Компания "Нафтогаз" отвергает обвинения в причастности Украины к взрыву газопровода под Луганском. Как заявил ее директор Юрий Витренко, Украина не имеет отношения к взрыву газопровода в Луганской области, поскольку он ей не принадлежит с 2014 года, отсоединен от объединенной газотранспортной системы Украины и не используется для транзита и поставок газа в страну, что доказано в Стокгольмском арбитраже. Об этом он написал в своем аккаунте в Facebook.

На фоне наращивания российских войск у границ Украины

В прошедшие дни в Донбассе обострилась обстановка на фоне наращивания российских войск у границ Украины. Наблюдатели ОБСЕ вечером 16 февраля - утром 17 февраля зафиксировали около 500 взрывов у линии соприкосновения на востоке Украины. Это в несколько раз больше значений предыдущих дней. 18 февраля поступили сообщения о том, что в центре Донецка был взорван автомобиль начальника "народной милиции ДНР" Дениса Синенкова. Сам он не пострадал. Киев и сепаратисты обвиняют друг друга в эскалации напряженности.

Массированное наращивание российских войск, насчитывающих, по данным западных источников, около 150 000 солдат, уже несколько недель подогревает опасения по поводу российского вторжения в Украину под каким-либо предлогом. Москва опровергает такие утверждения и, со своей стороны, заявляет, что чувствует угрозу со стороны НАТО.

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