В центре Донецка прогремел мощный взрыв

В центре Донецка произошел мощный взрыв. Об этом в пятницу, 18 февраля, сообщило агентство ТАСС. Информацию передало в своем Telegram-канале также представительство "Донецкой народной республики" ("ДНР") в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

"Около 19:00 (совпадает с мск) взорвана машина на парковке возле здания дома правительства", - сообщили в представительстве. Начальник "народной милиции ДНР" Денис Синенков сообщил "Интерфаксу", что в Донецке взорвался его автомобиль, сам он не пострадал.

В этот же день главы сепаратистских образований "ДНР" и "ЛНР" в Донбассе объявили об эвакуации жителей в РФ. Руководитель украинского МИДа Дмитрий Кулеба опроверг заявления лидеров сепаратистов о якобы готовящихся наступательных операциях ВСУ Украины, а также о ее причастности к неким диверсиям на химическом производстве в Донбассе. Ранее "народная милиция ДНР" выступила с утверждением о предотвращении двух "диверсий" на опасных химических объектах в районе Горловка, якобы предпринятых диверсионными группами, "проникшими с территории, контролируемой украинской стороной".

Конфликт вокруг Украины

В прошедшие дни в Донбассе обострилась обстановка на фоне наращивания российских войск у границ Украины. Наблюдатели ОБСЕ вечером 16 февраля - утром 17 февраля зафиксировали около 500 взрывов у линии соприкосновения на востоке Украины. Это в несколько раз больше значений предыдущих дней. Киев и сепаратисты обвинили друг друга в эскалации напряженности.

В последние месяцы отношения между Россией и Западом резко обострились из-за концентрации российских войск на границе Украины. В конце 2021 года появились первые сообщения о том, что РФ перебросила в аннексированный Крым и к границе с Украиной более 100 тысяч военнослужащих. Запад полагает, что Россия готова к новому вторжению в Украину, и грозит ей жесткими ответными санкциями. Москва отрицает наличие таких планов и обвиняет страны Запада в вооружении Украины и проведении маневров вблизи границ РФ.

Целая серия международных переговоров и визитов западных политиков в Москву с целью разрядить ситуацию и добиться дипломатического решения конфликта не принесли конкретных результатов.

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