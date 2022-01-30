Как Мюнхенскую конференцию накрыло волной солидарности с Украиной

Так уже было. В феврале 2015 бывшая тогда канцлером Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) начала свое выступление на Мюнхенской конференции по безопасности со слов "украинский кризис". Война в Донбассе в те дни обострилась так, что лидеры ФРГ и Франции занимались челночной дипломатией между Москвой и Киевом перед саммитом в Минске, где было подписано соглашение о прекращении огня.

Семь лет спустя в Донбассе снова обострение, снова челночная дипломатия и снова речь идет о минских соглашениях, которые так и не выполнены. Но восприятие конфликта на Западе резко поменялось. "Мы имеем дело не с украинским кризисом, а с российским кризисом", - сказала министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок (Annalena Baerbock) в пятницу, 18 февраля, в первый день трехдневного форума.

Глава МИД Германии Анналена Бербок

Аплодисменты Украине

Еще никогда с середины нулевых, когда на престижную конференцию в столице Баварии стали регулярно приглашать лидеров Украины, и даже после аннексии Крыма, страна не получала столько внимания, как сейчас. И не просто внимания - Мюнхен накрыла волна солидарности с Киевом.

Уже с первых минут форума, который после двухгодичного перерыва из-за пандемии коронавируса снова проходит в очном формате, заговорили об Украине. Как рассказывал ранее глава конференции, немецкий дипломат Вольфганг Ишингер (Wolfgangh Ischinger), российско-украинский кризис и ультимативные требования РФ к США и НАТО были одной из причин собраться и поговорить лично. Мюнхенская конференция известна не только речами президентов и министров, но и доверительными беседами за закрытыми дверьми. За это ее особенно ценят.

Когда Ишингер поприветствовал делегацию Украины и заочно президента Владимира Зеленского, которого в Мюнхене ждут в субботу, зал громко зааплодировал. Это звучало как аплодисменты стране. О кризисе говорил генсек ООН Антониу Гутерриш, который призывал не использовать угрозу применения силы. Он выразил надежду, что новой войны не будет, но если это произойдет, Гутерриш назвал такое развитие событий "катастрофой".

Послание Бербок в адрес России

Одним из наиболее ярких в первый день стало выступление глав МИД Германии и США. Для Анналены Бербок нынешняя конференция - первая в должности министра. Политик начала выступление со своих впечатлений от недавней поездки в Донбасс. Первая женщина во главе МИДа ФРГ подчеркивала свой взгляд на кризис - взгляд на то, в каких условиях живут рядом с фактической линией фронта женщины и дети. "Если женщины будут в безопасности, все будут в безопасности", - процитировала она одну из своих собеседниц на востоке Украины. Вот она, "феминистическая внешняя политика", которую обещала Бербок.

Говоря о готовности Запада ввести новые санкции против России, Бербок не обошла острую тему энергопоставок из РФ в Германию. Бывшая сопредседатель "зеленых" давно критикует газопровод "Северный поток-2", дата запуска которого открыта. Два года назад, отвечая в Мюнхене на вопрос DW, будет ли проект остановлен, Бербок выразилась уклончиво. Теперь с трибуны она открыто сказала, что в случае эскалации со стороны РФ "все опции на столе, включая "Северный поток-2". Решимость ввести жесткие санкции было одним из сигналов Бербок России. Второй сигнал: Запад не хочет конфронтации, а стремится к дипломатическому решению.

Глава Госдепартамента США Энтони Блинкен

Эмоционально выступил на форуме мэр Киева Виталий Кличко. Обращаясь на хорошем английском к Бербок и госсекретарю США Энтони Блинкену, он попросил предоставить его стране оборонительные вооружения и с легкой иронией в голосе отметил, что поставленных Германией пяти тысяч касок недостаточно. Блинкен заверил, что США продолжат поставлять оружие Украине, а Бербок повторила отказ федерального правительства, сославшись на историческое прошлое Германии. При этом Бербок пообещала помочь Украине финансово.

Российская делегация в Мюнхен не приехала

Ответить на критику в адрес России в Мюнхене некому. Впервые за десятки лет делегация правительства РФ не принимает участия в конференции. МИД РФ назвал одной из причин то, что, мол, форум утрачивает объективность. Глава российской дипломатии Сергей Лавров считался постоянным гостем, его выступления всегда привлекали много внимания, несмотря на усиление разногласий РФ с Западом.

И все же представители России на конференции есть, о чем упомянул ее глава Ишингер. Во время выступления Кличко и Блинкена к одному из мониторов, у которого собрались журналисты, подошел человек, похожий на бизнесмена Олега Дерипаску, частого гостя Мюнхенской конференции. Есть ли другие – вопрос, ответить на который трудно в том числе из-за того, что форум проходит на нескольких площадках одновременно, а участники - в медицинских масках для защиты от коронавируса.

Реакция Запада на события вокруг Украины меняется

Ничего принципиально нового в Мюнхене в первый день конференции не прозвучало. Новым было то, как много говорили о главном кризисе последних лет. Запад осознал, что это - "вызов не только для Украины, но и для всего европейского порядка", - рассказал DW о своих впечатлениях британский историк Тимоти Гартон-Эш. По его мнению, "есть истинная решимость дать единый ответ".

Но почему Запад лишь сейчас реагирует на действия России в Украине так жестко, а не в 2014 году? Почему не было такой солидарности тогда, но она появилась, когда Россия собрала у границ Украины готовую к вторжению армию? Гартон-Эш называет две причины - другие кризисы в прошлом, например миграционный, и особенность демократий "действовать медленно". "Но когда они просыпаются, они более эффективны", - уверен историк.

Станет ли Мюнхен моментом пробуждения Запада, о котором говорит эксперт, станет понятно в ближайшие дни и недели - по мере того, как он будет вынужден реагировать на все новые обострения вокруг Украины.

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