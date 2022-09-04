Зеленский рассказал об освобождении трех населенных пунктов

На 194-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон конфликта по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий понедельника, 5 сентября (время московское).

++00.40++

Один из освобожденных ВСУ населенных пунктов на юге страны, о которых говорил президент Зеленский, - по-видимому, поселок городского типа Высокополье в Херсонской области. Днем 4 сентября депутат Верховной рады Юрий Мисягин опубликовал фотографию, на которой, по его словам, украинские солдаты поднимают флаг на крыше местной больницы.

++00.05++

Украинские военные освободили два населенных пункта на южном направлении и один - в Донецкой области, продвинувшись на направлении Лисичанск - Северск, рассказал президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении. "Хочу поблагодарить сегодня бойцов 63-го батальона 103-й бригады теробороны, которые обеспечили результат на Донетчине: освобожден населенный пункт. 54-я бригада на направлении Лисичанск - Северск также сделала хорошие шаги, продвинулась вперед, заняла определенные высоты. Хочу отметить также 42-й отдельный мотопехотный батальон - благодаря его героическим действиям освобождены два населенных пункта на юге нашего государства", - сказал Зеленский.

Судя по всему, речь в выступлении Зеленского шла об освобождении села Озерное Донецкой области - накануне украинские нацгвардейцы записали видео из него, заявив об освобождении этого населенного пункта, расположенного на северном берегу Северского Донца к юго-востоку от Лимана.

Хроника событий 4 сентября 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 4 сентября 00.00 - 13.59 >>>

Смотрите также: