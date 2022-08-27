Лондон: Интенсивность атак России в Донбассе возросла

Интенсивность атак российских частей и подразделений в Донбассе в последние пять дней, по всей видимости, возросла. К северу от Донецка интенсивные бои шли в районе городов Северск и Бахмут. Об этом говорится в сводке британской разведки, обнародованной министерством обороны Великобритании в субботу, 27 августа.

Отряды пророссийских сепаратистов, вероятно, в определенной степени продвинулись к центру поселка Пески Донецкой области, расположенного близ международного аэропорта "Донецк" имени Прокофьева. Однако в целом российские войска добились "незначительных территориальных успехов", утверждают представители британской разведки.

При этом в Минобороны Соединенного Королевства видят реальную возможность того, что Россия активизировала свои усилия в Донбассе "в попытке отвлечь дополнительные украинские подразделения или застопорить" их продвижение - на фоне предположений, что Украина планирует крупное контрнаступление.

Лондон передал Киеву очередную партию РСЗО

Британское Минобороны ежедневно обнародует свои сводки с начала военного нападения России на Украину. Москва обвиняет Лондон в целенаправленной кампании дезинформации.

Великобритания ранее передала Киеву очередную партию реактивных систем залпового огня (РСЗО) М270 MLRS. Как сообщил в Twitter 12 августа министр обороны Украины Алексей Резников, эти системы вооружения уже прибыли в его страну. "Благодарю (главу Минобороны Соединенного Королевства. - Ред.) Бена Уоллеса и весь британский народ! Ваша поддержка удивительна и так важна для Украины. Украинская армия умело использует это "пополнение" на поле боя", - написал Резников.

Великобритания о словах Шойгу про замедление темпов военной кампании

Утверждение министра обороны России Сергея Шойгу, что Россия намеренно замедляет темпы военной кампании в Украине, чтобы сократить потери среди гражданского населения, - это "почти наверняка преднамеренная дезинформация", заявили 26 августа в министерстве обороны Великобритании. Удар "Искандером" по станции в Чаплино, в результате которого погибли 25 человек, в том числе двое детей, "подчеркивает готовность России причинять побочный ущерб, когда она видит военное преимущество в нанесении ракетных или артиллерийских ударов", указывают британские военные.

По их мнению, "наступление РФ застопорилось из-за плохих военных действий России и ожесточенного сопротивления Украины". "Под командованием Шойгу силы, действующие в Украине, неоднократно срывали запланированные оперативные сроки", - утверждают в британском военном ведомстве, отмечая, что с начала вторжения в Украину не менее шести генералов были уволены за недостаточно быстрое наступление.

Смотрите также: