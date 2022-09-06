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Украинский народ стал лауреатом престижной немецкой премииФото: Natacha Pisarenko/AP Photo/picture alliance
ПолитикаГермания

Украинский народ удостоен немецкой премии в области СМИ

Ольга Лебедева
56 мин. назад

Ни один другой народ в последние месяцы не демонстрировал столь страстно ценность свободы, заявил совет премии M100 Media Award. От имени украинского народа награду получит 15 сентября Владимир Кличко.

https://www.dw.com/ru/ukrainskij-narod-udostoen-nemeckoj-premii-v-oblasti-smi/a-63028054

За мужество и стойкость в борьбе против российского вторжения украинский народ удостоен престижной немецкой премии в области СМИ "M100 Media Award". "Ни один народ мира в последние несколько месяцев не демонстрировал столь страстно ценность свободы", - заявил попечительский совет премии во вторник, 6 сентября, в Потсдаме. 

Украина ведет "героическую борьбу за свои ценности" и защищает их "день за днем" уже многие месяцы, говорится в заявлении инициативы Potsdam Media International.

Церемония вручения премии "M100 Media Award" состоится 15 октября в Потсдаме. От имени украинского народа ее примет в качестве "голоса из Киева" бывший боксер Владимир Кличко, отмечается в заявлении. Тожественную речь произнесут посол США в Германии Эми Гатман и бывший глава Европейского совета Дональд Туск. Кроме того, с политической речью на церемонии выступит канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz).

Премия за вклад в защиту свободы СМИ и свободы слова

Премию "M100 Media Award" присуждают с 2005 года за вклад в защиту свободы СМИ и свободы слова, а также в укрепление демократических принципов и взаимопонимания в Европе. В прошлом году ее лауреатом стал приговоренный к длительному лишению свободы российский оппозиционер Алексей Навальный и основанный им Фонд борьбы с коррупцией (ФБК), от имени Навального награду получил его соратник Леонид Волков.

В разные годы немецкую премию присуждали генеральному директору российского телеканала "Дождь" Наталье Синдеевой, журналу Charlie Hebdo, основателю организации "Врачи без границ" Бернару Кушнеру, бывшему министру иностранных дел Германии Гансу-Дитриху Геншеру (Hans-Dietrich Genscher), а также украинскому политику Виталию Кличко.

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