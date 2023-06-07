  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Ситуация в Беларуси
Оружие для Украины
ПолитикаШвейцария

Сенат Швейцарии разрешил реэкспорт вооружений в Украину

Сергей Куприков
12 мин. назад

Совет кантонов решил, что странам-импортерам швейцарского оружия можно позволить перепродавать его через пять лет.

https://p.dw.com/p/4SJjk
Парламент Швейцарии (фото из архива)
Заседание швейцарского парламента (фото из архива)Фото: Getty Images/AFP/F. Coffrini

Сенат Швейцарии (Совет кантонов) одобрил поправку в законе, согласно которой реэкспорт швейцарского оружия в страны, вовлеченные в военные конфликты, не противоречит концепции нейтралитета страны и должен быть при определенных условиях разрешен. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте Сената, опубликованном в среду, 7 июня.

За соответствующее решение проголосовали 22 сенатора, против - 17, еще четверо воздержались.

Сейчас все страны, покупающие швейцарское оружие, подписывают обязательство не экспортировать его без разрешения производителя. Совет кантонов решил, что странам-импортерам, которые "разделяют швейцарские ценности", можно позволить перепродавать оружие через пять лет без согласия Швейцарии. Перепродавать оружие можно и в страны, которые участвуют в военных конфликтах, но при условии, что они тем самым обеспечивают самооборону.

Теперь поправку должна рассмотреть вторая палата парламента - Национальный совет Швейцарии.  2 июня она отклонила ее.

Смотрите также:

Как в США помогают ВСУ

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Запад уже ищет F-16 для Украины. "Патриот" сбил "Кинжал" или наоборот? DW Новости (17.05.2023)

Запад уже ищет F-16 для Украины. "Патриот" сбил "Кинжал" или наоборот? DW Новости (17.05.2023)

Запад уже ищет возможности закупить истребители F-16 для Украины. Для этого Нидерланды и Великобритания в рамках саммита в Рейкъявике 17 мая инициировали создание "коалиции истребителей". Однако ключевой вопрос - где взять эти машины, так как ни у Лондона, ни у Амстердама их нет.
Политика17 мая 2023 г.34:46 мин.
external

"Снарядный голод" в Украине: возможно ли контрнаступление? DW Новости

"Снарядный голод" в Украине: возможно ли контрнаступление? DW Новости

Одной из главных тем предстоящей встречи в формате "Рамштайн" может стать поставка снарядов Украине. Как нехватка боеприпасов и ракет для ПВО может сказаться на украинских планах грядущего контрнаступления?
20 апреля 2023 г.31:21 мин.
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Запорожская АЭС, март 2023 года

Мэрия Энергодара советует жителям покинуть город

Конфликты1 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Александр Плющев и Ольга Тихомирова

Экологическая катастрофа на Днепре. СБУ против КГБ. DW Шоу

Экологическая катастрофа на Днепре. СБУ против КГБ. DW Шоу

Политика4 ч. назад61:10 мин.
Карикатура - карикатурный президент России Владимир Путин с рулонами бумаги и инструментами для черчения подмышками восклицает: "Мы начертим новые границы!".

Зачем Путин возвращает черчение в школу

Зачем Путин возвращает черчение в школу

Политика5 ч. назад
Елена Колбасникова и ее адвокат Маркус Байзихт

Как в Кельне судили "фанатку Путина"

Как в Кельне судили "фанатку Путина"

Общество23 ч. назад
Тележка в немецком супермаркете с молочной продукцией, яйцами и чеком

В Германии наконец-то начинают дешеветь продукты питания

В Германии наконец-то начинают дешеветь продукты питания

Экономика и бизнес2 ч. назад
Александр Шакутин во время рабочей поездки Александра Лукашенко в 2022 году

Как белорусский бизнес добивается отмены санкций ЕС

Как белорусский бизнес добивается отмены санкций ЕС

Политика8 ч. назад
Снимок разрушенной плотины Каховской ГЭС, 6 июня 2023 г.

Разрушение Каховской ГЭС и другие события 468-го дня войны

Разрушение Каховской ГЭС и другие события 468-го дня войны

Конфликты23 ч. назад
На главную страницу