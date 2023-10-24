Бербок на Совбезе ООН: У Израиля есть право на самооборону

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock) заявила о праве Израиля на самооборону, но при этом призвала страну соблюдать международное гуманитарное право. "Борьба направлена против ХАМАС, а не против мирных жителей. Поэтому для нас крайне важно, чтобы эта борьба велась в соответствии с гуманитарным правом и с максимально возможным учетом интересов гражданского населения Газы", - сказала Бербок на заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке во вторник, 24 октября.

Бербок подчеркнула, что Израиль, как и любое государство в мире, имеет право защищаться от терроризма в рамках международного права. Глава МИД ФРГ также упомянула об исторической ответственности Германии за Холокост, жертвами которого стали около 6 миллионов евреев. "Никогда больше" - для меня, как для немки, означает, что мы не успокоимся, зная, что внуки переживших Холокост сейчас находятся в заложниках у террористов в Газе. Для Германии безопасность Израиля не подлежит обсуждению", - сказала Бербок.

Учитывая бедственное положение населения в секторе Газа, Бербок вновь призвала к "паузам" в боевых действиях в зоне палестино-израильского конфликта и открытию "гуманитарных окон" для доставки помощи. В равной степени важны жизни всех гражданских лиц, отметила она. В то же время накануне политик дала понять, что Германия не поддерживает призывы к немедленному гуманитарному прекращению огня. "Мир и безопасность для Израиля и палестинцев наступят, когда терроризм будет побежден", - заявила Бербок в ходе встречи с коллегами из стран ЕС в Люксембурге.

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