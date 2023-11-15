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Франция выдала международный ордер на арест Башара Асада

Александра Иванова
15 ноября 2023 г.

Президента Сирии считают ответственным за применение запрещенного химоружия во время гражданской войны в его стране.

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Остатки ракеты сзапрещенным газом, вероятно, примененной в сирийском городе Дума в 2018 году
Фото: Hasan Mohamed/AFP

Суд во Франции в среду, 15 ноября, выдал международный ордер на арест президента Сирии Башара Асада, его брата Махера Асада и еще двух сирийских генералов в связи с использованием в Сирии запрещенного химического оружия против гражданских лиц.

Выдаче ордеров на арест, связанных с обвинениями в пособничестве при совершении преступлений против человечности и пособничестве в военных преступлениях, предшествовало расследование атак с использованием химического оружия в городе Дума и в Восточной Гуте в августе 2013 года, следствием которых стала гибель более 1000 человек. Данное расследование ведется во Франции с 2021 года.

"Это первый случай выдачи международного ордера на арест в связи с применением химоружия в Гуте в 2013 году", - подчеркивает Мазен Дарвиш - адвокат и основатель Сирийского центра СМИ и свободы слова (SCM), который и подал иск во французский суд.

Кроме того, впервые международный ордер на арест выдан в отношении главы сирийского государства, который ответил на начавшиеся в его стране в 2011 году протесты жестким подавлением. ООН приравняла действия режима Асада к военным преступлениям.

Применение химоружия в Сирии

Сирия отрицает применение химоружия, однако предыдущее совместное расследование ООН и Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) показало, что сирийское правительство использовало нервно-паралитический газ зарин в марте 2017 года. Кроме того, по данным Группы расследования и идентификации (ГРИ) при ОЗХО, сирийские правительственные силы в ходе гражданской войны несколько раз применяли в качестве оружия хлор.

"Президент несет ответственность за многие военные преступления в Сирии,  - подчеркнул Дарвиш. - Однако в случае этого типа оружия - газа зарин - обойтись (без участия президента. - Ред.) невозможно". По словам адвоката, президент Сирии как главнокомандующий должен одобрить такой шаг.

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