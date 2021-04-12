 Сирию лишили права голоса в ОЗХО из-за применения химоружия | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 21.04.2021

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Мир

Сирию лишили права голоса в ОЗХО из-за применения химоружия

Власти в Дамаске неоднократно нарушали Конвенцию о запрещении химоружия, констатировали в ОЗХО. Россия и Китай голосовали против лишения Сирии права голоса.

Бомбарировка города Дума в Сирии

Бомбарировка города Дума в Сирии

Сирия лишена права голоса в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) за неоднократное применение химоружия в ходе гражданской войны. Резолюция об этом принята на заседании ОЗХО в Гааге в среду, 21 апреля. С соответствующей инициативой выступили 46 стран Запада, указав, что Сирия многократно нарушала Конвенцию о запрещении химического оружия.

Эксперты ООН и ОЗХО не раз констатировали, что сирийская армия применяла против сограждан отравляющие и нервно-паралитические газы. Резолюцию о лишении Сирии права голоса в ОЗХО внес постпред Франции в этой организации Луи Васси. "Нельзя мириться с нарушением Конвенции. Это наш долг перед сирийским народом", - указал он.

Резолюция была принята большинством в две трети голосов при поддержке стран ЕС, Канады, США и Австралии. Против проголосовали Россия, Китай, Сирия и ряд других государств. Сирия присоединилась к Конвенции о запрещении химоружия под сильным международным давлением в 2013 году. Дамаск тогда обязался ликвидировать свое химическое оружие, но эксперты сомневаются в том, что Сирия предоставила правдивую информацию об объемах ее арсеналов.

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  • Глава Пентагона Джеймс Мэттис

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    Глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что в этот раз удар союзников по режиму Асада был жестче, чем американская атака в апреле 2017 года. По его словам, по целям в Сирии было выпущено вдвое больше ракет. В прошлом году американцы использовали 59 ракет "Томагавк" в ходе удара по сирийской военной авиабазе Шайрат.

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  • сирийский истребитель

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  • Президент Франции Макрон (в центре)

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    "Химатака в сирийской Думе, где погибли десятки людей, стала пересечением "красной черты", - заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, объявляя о приказе военным начать удары по Сирии.

  • Французский истребитель

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    Кто и как наносил удары

    США наносили удары не менее чем с одного корабля и одного бомбардировщика B-1B, находящихся в Красном море. Великобритания задействовала четыре боевых самолета Tornado GR4 Королевских ВВС, а Франция - истребители Rafale, стартовавшие с британской базы на Кипре.

  • Дамаск после ракетного удара

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    Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон назвал воздушные налеты очень успешными. В отражении ракетных ударов была задействована только сирийская система ПВО, сообщают как американские, так и российские военные.

  • Merkel empfängt dänischen Ministerpräsidenten Rasmussen (picture-alliance/dpa/W. Kumm)

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    Канцлер Германии одобрила атаку

    Ангела Меркель (Angela Merkel) заявила, что одобряет удар по военным объектам Асада и назвала его "необходимым и соразмерным" действием.

  • Протесты в Дамаске

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    Протесты в Дамаске

    В Дамаске 14 апреля прошел митинг протеста против ракетных ударов США и их союзников. Демонстранты размахивают флагами России и Сирии.

    Автор: Ольга Мищенко


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