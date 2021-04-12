Сирию лишили права голоса в ОЗХО из-за применения химоружия

Сирия лишена права голоса в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) за неоднократное применение химоружия в ходе гражданской войны. Резолюция об этом принята на заседании ОЗХО в Гааге в среду, 21 апреля. С соответствующей инициативой выступили 46 стран Запада, указав, что Сирия многократно нарушала Конвенцию о запрещении химического оружия.

Эксперты ООН и ОЗХО не раз констатировали, что сирийская армия применяла против сограждан отравляющие и нервно-паралитические газы. Резолюцию о лишении Сирии права голоса в ОЗХО внес постпред Франции в этой организации Луи Васси. "Нельзя мириться с нарушением Конвенции. Это наш долг перед сирийским народом", - указал он.

Резолюция была принята большинством в две трети голосов при поддержке стран ЕС, Канады, США и Австралии. Против проголосовали Россия, Китай, Сирия и ряд других государств. Сирия присоединилась к Конвенции о запрещении химоружия под сильным международным давлением в 2013 году. Дамаск тогда обязался ликвидировать свое химическое оружие, но эксперты сомневаются в том, что Сирия предоставила правдивую информацию об объемах ее арсеналов.

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