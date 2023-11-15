Конгрессмены США - против приостановки работы правительства

Нижняя палата Конгресса США приняла законопроект о временном финансировании американской администрации. Документ, в который не вошла помощь Израилю и Украине, направлен в Сенат.

Палата представителей Конгресса США во вторник, 14 ноября, одобрила законопроект о временном финансировании американской администрации. Это решение значительно уменьшило угрозу приостановки работы федерального правительства (шатдауна) с 18 ноября. Финансирование работы части ведомств предложено продлить до 19 января 2024 года, а части - до 2 февраля 2024 года.

В законопроект не вошло выделение финансовой помощи Израилю и Украине. Ранее новый спикер нижней палаты Конгресса США, республиканец Майк Джонсон, выступил против финансирования поддержки Украины и Израиля в рамках совместного пакета.

Проект передан в Сенат США

Законопроект направлен в Сенат, где, как ожидается, будет также принят и будет передан на подпись президенту Джо Байдену. Это даст законодателям важные дополнительные недели для более широких дебатов о финансировании правительства на весь год.

Бюджеты различных федеральных ведомств на 2024 год предполагалось утвердить к 11 ноября. Однако этому на протяжении большей части последней сессии мешали распри Сената, контролируемого демократами, и Палаты представителей, где большинство составляют республиканцы.

Приостановка работы правительства грозит отправить домой без зарплаты до 1,5 миллионов госслужащих США. Кроме того, шатдаун означает, что большинство объектов, находящихся в федеральной собственности, в том числе национальные парки, будут закрыты, а функционирование системы управления воздушным транспортом будет ограничено, что нарушит планы американцев на поездки в День благодарения.

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