Главы МИД стран НАТО обсуждают войну в Украине

Министры иностранных дел стран НАТО в ходе двухдневного заседания в Брюсселе обсудят различные аспекты международной безопасности, включая военную операцию Израиля против террористической группировки ХАМАС, а также ситуацию на фронте в Украине, обороняющейся от полномасштабного российского вторжения. Ожидается, что на начавшейся во вторник, 28 ноября, встрече министры обсудят "дестабилизирующие действия" России в отношении Украины, сообщил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг накануне.

В их число входит ситуация на восточной границе Финляндии, обвиняющей Россию в привлечении десятков нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки к созданию кризисной ситуации. Среди прочего, на 29 ноября запланирована встреча министров с главой внешнеполитического ведомства Украины Дмитрием Кулебой, на которой планируется подчеркнуть продолжающуюся поддержку Киева со стороны НАТО.

Вступление Швеции в НАТО и предстоящий юбилей альянса

Одной из сложных тем встречи станет конфликт внутри НАТО вокруг позиции Турции, долгое время препятствовавшей вступлению в военный блок Швеции. Столтенберг призвал Анкару, а также Будапешт "как можно скорее" расчистить путь Стокгольма к членству в НАТО. Парламенты Турции и Венгрии еще не ратифицировали документ о вступлении Швеции в альянс.

Кроме того, на повестке дня - новое усиление напряженности между Сербией и Косово. Дипломаты также планируют приступить к подготовке юбилейного саммита в Вашингтоне в июле 2024 года, на котором будет отмечаться 75-летие Североатлантического альянса.

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